Coronavirus: Nepp: Ludwig muss auf der Stelle Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien veranlassen

Auch Bundeskanzler Kurz unterstützt Forderung des FPÖ-Vizebürgermeisters – Ludwig und Hebein schlafen in der Pendeluhr

Wien (OTS) - Der geschäftsführende Wiener FPÖ Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, hat bereits vergangene Woche angesichts der Coronavirus-Krise die sofortige Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien gefordert. Heute hat sich auch Bundeskanzler Kurz diesem Verlangen im Ö3 Wecker angeschlossen und die Stadt Graz hat bereits angekündigt, die Kurzparkzonen nicht mehr zu kontrollieren. „Leider schlafen Bürgermeister Ludwig und die Grüne Verkehrsstadträtin Hebein in der Pendeluhr und es ging bereits wertvolle Zeit verloren. Ich appelliere an diese beiden, keine Sekunde mehr zuzuwarten, sondern meine Forderung auf der Stelle umzusetzen. Was in Graz bereits passiert ist, muss doch auch in Wien möglich sein“, so Nepp.

Nepp erinnert, dass Hebein noch vor wenigen Tagen die Aufhebung der Parkpickerl- bzw. Kurzparkzonen in Wien kategorisch abgelehnt habe. Dies zeige, wie weltfremd die grünen Autofahrerhasser auch in Zeiten der Coronavirus-Krise agieren würden. „Herr Ludwig, Frau Hebein: In diesen Zeiten ist der CO2 Ausstoß durch den PKW-Verkehr in Wien wirklich völlig egal. Es geht vorwiegend darum, dass diejenigen Bürger, die zur Aufrechterhaltung des Systems zur Arbeit fahren müssen, dies mit dem eigenen Auto machen können ohne dann auch noch eine Parkgebühr entrichten zu müssen. Denn damit sinkt auch das Ansteckungsrisiko etwa für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger oder Mitarbeiter im Lebensmittelhandel“, so der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp.

