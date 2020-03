ETHOUSE Award für den Goethehof

FAKRO lieferte energieeffiziente Dachfenster für Gemeindebau

Alte Fenster können als Wärmebrücke zu erheblichen Wärmeverlusten und hohen Heizkosten führen“, betont Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich. „Moderne Fenster hingegen weisen bessere wärmedämmende Eigenschaften auf, tragen zur passiv-solaren Wärmegewinnung bei und reduzieren den Strombedarf für künstliche Beleuchtung. -

Die Größe der Fenster hat sich aus der Höhe des Kniestocks ergeben, sodass wir im unteren Bereich besonders großflächige Fenster einsetzen konnten“, ergänzt Nentwig. -

Ernstbrunn (OTS) - Der frisch sanierte und denkmalgeschützte Wiener Goethehof wurde zum ETHOUSE Award 2020 in der Kategorie Wohnbau ausgezeichnet: Wärmegedämmte Fassaden und energieeffiziente Fenster im Dachgeschoß liefern eine Verbesserung der Energiekennzahl um 73%.

Zum zehnten Mal wurde der ETHOUSE Preis für energieeffiziente Sanierungen in Österreich vergeben. In der Kategorie Wohnbau wurde der geschichtsträchtige Gemeindebau Goethehof in Wien-Donaustadt ausgezeichnet. Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Wien mit einer Investitionssumme von 42 Millionen Euro wurde der Goethehof unter hohen Auflagen des Denkmalschutzes energieeffizient modernisiert. Die bestehenden Wohnungen wurden renoviert, barrierefrei ausgeführt und die Dachstühle ausgebaut. Nach fünf Jahren Bauzeit sind 128 leistbare Dachgeschoßwohnungen in der Größe von 35 bis 100 m2 in einer der interessantesten Lagen Wiens entstanden. Mit knapp über 600 energieeffizienten Dachfenstern belieferte Dachfensterhersteller FAKRO eine der größten Dachgeschoß-Baustellen Wiens.

Denkmalschutz und kurze Bauzeit

Da der Goethehof bei der Erbauung von fünf verschiedenen Architektengruppen in fünf Bauteilen geplant wurde, wurden auch im Zuge der Sanierung diese architektonisch im Detail unterschiedlichen Bauteile wieder originalgetreu, vor allem im Zuge der Außenwand- und Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Arbeiten, hergestellt. Während der Energiebedarf bei 167,77 kWh/m2a vor der Sanierung lag, konnte die Energiekennzahl auf 44,77 kWh/m2a reduziert werden. Wesentlich dafür sind neben dem Einsatz von WDVS an der Fassade auch die Wahl der Fenster. Im Dachgeschoß wurden ca. 300 Stück dreifachverglaste preSelect Klapp-Schwingfenster und ca. 300 Stück dreifachverglaste Schwingfenster von FAKRO verbaut. „Alte Fenster können als Wärmebrücke zu erheblichen Wärmeverlusten und hohen Heizkosten führen“, betont Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich. „Moderne Fenster hingegen weisen bessere wärmedämmende Eigenschaften auf, tragen zur passiv-solaren Wärmegewinnung bei und reduzieren den Strombedarf für künstliche Beleuchtung.“



Energieeffizienz bis ins Dachgeschoß

Der Aufbau erforderte Dachfenster mit außergewöhnlich schlanken Rahmen – ein weiterer Anspruch, den FAKRO erfüllen konnte. Die Dachfenster wurden in der äußeren Konstruktionsebene eingesetzt und kommen deshalb plan mit der Dachdeckung zu liegen. „Die Größe der Fenster hat sich aus der Höhe des Kniestocks ergeben, sodass wir im unteren Bereich besonders großflächige Fenster einsetzen konnten“, ergänzt Nentwig. Die schmalen Flügel- und Rahmenprofile der FAKRO Dachfenster vergrößern die Glasfläche, sodass sich besonders viel Tageslicht in den Wohnräumen ausbreiten kann. Die energieeffiziente Dreifachverglasung sorgt für einen Wärmedurchgangskoeffizienten mit einer Nennleistung von Uw = 0,97 bzw. 0,81 W/m2K (nach EN 14351-1). Der außenliegende Sonnenschutz beugt der sommerlichen Überhitzung der Dachwohnungen vor.

Baustellentafel

Bauvorhaben: 1220 Wien, Schüttaustraße 1-39 (Goethehof)

Bauherr: Stadt Wien – Wiener Wohnen

Architekten: Arch. DI Werner Rebernig, Arch. DI Martin Kiener

Verarbeiter: MACH Holzbau GmbH

Baumanagement: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung Ges.m.b.H.

Weitere Informationen: www.fakro.at

Rückfragen & Kontakt:

Bianca Schmidt, M.A.

FAKRO Dachflächenfenster GmbH

PR & Öffentlichkeitsarbeit

M: +43 664 2514686

E: prkontakt @ fakro.at

W: www.fakro.at