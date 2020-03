Fußball-Hit-Serie 'Supa Strikas' von Moonbug startet in Indien

London (ots/PRNewswire) - Moonbug, ein globales Entertainment-Unternehmen, das sichere und zugleich unterhaltsame Inhalte für Kinder entwickelt und vertreibt, gab heute bekannt, dass seine Hit-Videoserie Supa Strikas jetzt auch in Indien zu sehen ist. Die Serie wurde an Disney India lizenziert.

Supa Strikas ist eine beliebte südafrikanische digitale und lineare Sportmarke, die das führende Fußballteam in seinem Streben nach dem begehrten Super League-Pokal rund um den Erdball und in den Weltraum begleitet.

"Supa Strikas vermittelt Lektionen zu Spaß, Sportlichkeit, Respekt und Teamwork, die für ein Publikum mit unterschiedlichem Hintergrund unglaublich gut nachvollziehbar sind", erklärt Nicolas Eglau, Leiter der Region EMEA bei Moonbug. "Das Programm gehört bereits auf Disney Southeast Asia und über das Cartoon Network in ganz Afrika zu den Rennern und wird demnächst auch in Indien zu sehen sein".

Supa Strikas gab 2009 sein Debüt und ist in 27 Sprachen und in über 100 Ländern weltweit zu sehen. Die Show ist über eine Vielzahl von Plattformen wie z. B. YouTube, Amazon, DisneyXD, Cartoon Network, ETV, MBC, TVP, Crave, Suria, Studio 23 und Zoom verfügbar.

Informationen zu Moonbug

Moonbug ist ein preisgekröntes, global tätiges Entertainment-Unternehmen, das sichere und zugleich unterhaltsame Inhalte für Kinder anbietet. Moonbug erwirbt, erstellt und vertreibt Inhalte für Kinder im Vorschulalter. Das Unternehmen, das einer der größten Eigentümer von kindergerechtem digitalen IP weltweit ist, wurde von den Medienveteranen René Rechtman, CEO, und John Robson, COO, mitbegründet und ist mit Firmenzentralen in London und Los Angeles vertreten.

Moonbugs geistiges Eigentum umfasst globale Hits wie Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage und viele weitere. Die Shows von Moonbug sind auf internationalen Plattformen wie YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video und vielen anderen verfügbar.

