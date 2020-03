Durchgeschaltet: ORF zeigt heutige „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT PLUS

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus schaltet der ORF die heutige „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr in all seinen TV-Sendern durch. Damit ist die „Zeit im Bild“ in ORF1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT PLUS zu sehen.

Weiter geht die heutige Live-Berichterstattung zu Corona und den Folgen, wie bereits vermeldet, um 20.15 Uhr mit neun (gesplitteten) „Bundesland heute spezial“-Ausgaben, um 20.50 Uhr mit einer „ZIB 2 spezial“ und um 22.10 Uhr mit „im Zentrum“.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden alle „ZIB-spezial“-Ausgaben bzw. ORF-Sondersendungen zum Thema Coronavirus als Livestream angeboten.

