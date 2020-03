Coronavirus: SOS-Kinderdorf und Rat auf Draht bitten um Spenden

Psychologische Hilfe in Italien dringend nötig – SOS-Kinderdörfer in Österreich bereiten sich auf neue Situation vor – zahllose Anrufe bei Rat auf Draht

Wien/Innsbruck/Rom (OTS) - Die Corona-Krise hat sich zu einer weltweiten Pandemie ausgeweitet. Italien ist das Land, das nach China aktuell am schwersten betroffen ist und immer mehr in eine humanitäre Notlage gerät. Neben den physischen Auswirkungen auf die infizierten Patientinnen und Patienten sind immer mehr Menschen von psychischen Belastungen und Ängsten über die aktuelle Situation betroffen. „SOS-Kinderdorf startet daher aktuell ein Nothilfeprogramm in Italien“, sagt Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Österreich. „Auch in Österreich bereiten wir uns auf die neue Situation in unseren Wohngruppen vor – und unsere Kindernotrufnummer Rat auf Draht wird bereits rund um die Uhr von verunsicherten Kindern kontaktiert.“

Um Menschen und vor allem Eltern psychologisch zu betreuen, startet SOS-Kinderdorf in Italien aktuell ein Hilfsprogramm. Über eine Online-Plattform und Beratungschats stehen Psychologen und Psychotherapeuten zur Verfügung. Sie bieten Beratung und konkrete Hilfestellungen, um Stress und Ängste abzubauen, Panikattacken vorzubeugen und Depressionen zu bekämpfen. „Dafür benötigen wir dringend Spenden“, sagt Moser.

Zusätzlich organisiert SOS-Kinderdorf Italien Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den SOS-Kinderdörfern Sie sind hohen Belastungen ausgesetzt, in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen rund um die Uhr in den Einrichtungen, die auch mehr und mehr Sorgen und Ängste entwickeln. Weiters werden Spendengelder benötigt, um, sehr teuer gewordene, Hygieneprodukte, wie Handschuhe und Desinfektionsmittel sowie technische Ausstattung und Laptops für den Heimunterricht der Kinder zu kaufen.

Vorbereitungen bei SOS-Kinderdorf in Österreich

Auch in Österreich bereitet man sich bei SOS-Kinderdorf vor. „Wir werden alle Kinder und Jugendlichen ab nächster Woche in unseren Einrichtungen betreuen“, erklärt Moser. „Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden die Kinder zu Hause unterrichten.“ Zusätzlich wird ein umfangreiches Freizeitprogramm auf den SOS-Kinderdorf-Arealen organisiert.

SOS-Kinderdorf hat auch die Arbeit in der mobilen Betreuung, bei der Familien in Krisensituationen in ihrem Zuhause betreut werden, angepasst. „Wir verlagern die Beratungen der Eltern soweit möglich auf Telefonate und digitale Medien“, erklärt Moser.

Jeder 4. Anruf bei Rat auf Draht zum Thema Corona

Auch bei Rat auf Draht ist Corona Thema: „Die Anrufe dazu sind in den letzten Tagen massiv gestiegen“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. Es melden sich sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene. „Viele machen sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Familie, aber auch Schule, ist ein großes Thema – speziell Noten sowie die Zentralmatura“, so Satke. „Die Eltern beschäftigt vor allem das Thema, wie sie ihre Kinder zuhause zum Lernen motivieren können.“

Für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich sowie ihre Eltern steht die Notrufnummer unter 147 rund um die Uhr für psychologische Beratung zur Verfügung. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig ein kostenloser und anonymer Notruf ist, bei dem ein Expertenteam rund um die Uhr zur Verfügung steht“, erklärt Moser. „Wir finanzieren Rat auf Draht zum Großteil aus Spendengeldern, und bitten daher auch für Rat auf Draht um Spendengelder in der Corona-Krise.“

Die SOS-Familientipps informieren aktuell darüber, wie man mit Kindern über das Corona-Virus spricht und wie man als Familie verhindert, dass allen die Decke auf den Kopf fällt. https://www.sos-kinderdorf.at/aktuelles/themen/familientipps

