VP-Wolf in Richtung NEOS: „Nicht die Zeit für das Wechseln von politischem Kleingeld“

Abg. Oberhofer wurde erst heute wieder von Regierungsspitze über aktuelle Situation informiert.

Innsbruck (OTS) - „Seit drei Wochen tagt in Tirol rund um die Uhr der Krisenstab, um eine der größten Herausforderungen, die unser Land je erlebt hat, bewältigen zu können. Alles in unserer Macht Stehende wird getan, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es ist jetzt definitiv die falsche Zeit, um politisches Kleingeld wechseln zu wollen“, sagt VP-Klubobmann Jakob Wolf in Richtung des Tiroler NEOS-Abgeordneten Dominik Oberhofer. Die Behauptung, dass die NEOS nicht ausreichend einbezogen werden würden, weist Wolf scharf zurück: „Nachdem Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg die Klubobleute der Oppositionsparteien zu Beginn der Coronakrise umfassend informiert hat, hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter erst am Dienstag alle Klubobleute zu einer gemeinsam Sitzung geladen. Heute wurde NEOS-Abgeordneter Dominik Oberhofer zudem telefonisch von LH-Stv. Ingrid Felipe über die aktuelle Lage informiert.“



„Was es jetzt braucht ist Zusammenhalt und Solidarität. Es wäre Zeit, dass auch die NEOS Verantwortung übernehmen und nicht versuchen aus einer tiefen Krise unseres ganzen Landes, die nur gemeinsam bewältigt werden kann, Profit zu schlagen“, unterstreicht Wolf.

