Land Niederösterreich begrüßt wichtige Maßnahmen des Bundes für Sicherung der Arbeitsplätze und der Wirtschaft

LR Eichtinger: Rasche und unkomplizierte Stütze ist oberstes Ziel - Anträge auf neue Kurzarbeit ab Montag über elektronische Kanäle oder telefonisch bei AMS möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die heute von der Bundesregierung präsentierten Maßnahmen von bis zu vier Milliarden Euro werden die Wirtschaft und dadurch auch die Arbeitsplätze rasch und unkompliziert stützen. Gut, dass die Bundesregierung hier viel Geld in die Hand nimmt, um mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket Arbeitsplätze zu sichern“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und führt weiter aus: „Diese Schritte sind von hoher Bedeutung für den österreichischen Arbeitsmarkt. Denn die neue Regelung für Kurzarbeit mit einer Deckung von 400 Millionen Euro wird in dieser Situation bereits ab Montag eine wichtige Hilfe werden für kleine und mittlere Arbeitgeber, Ein-Personen-Unternehmen und Familienbetriebe. In turbulenten Zeiten soll durch die Kurzarbeit das Fachwissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Zukunft erhalten werden.“

Landesrat Martin Eichtinger begrüßt in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, dass „Anträge auf Kurzarbeit ab Montag auch über elektronische Kanäle oder telefonisch eingebracht werden können. Das Land Niederösterreich und das AMS Niederösterreich werden in Fragen des Arbeitsmarktes auch künftig eng abgestimmt agieren.“

