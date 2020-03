Österreichische M.A.N.D.U.-Stores bleiben für eine Woche geschlossen

Linz (OTS) - Eine derartige Ausnahmesituation, wie die jetzige mit dem Corona-Virus hat es zu unseren Lebzeiten noch nicht gegeben. Gerade in einer Situation wie dieser muss unser Handeln abgesichert sein. Daher war es uns wichtig nach der gestrigen Pressekonferenz der Bundesregierung die Klarstellungen abzuwarten. Nunmehr liegen die Fakten auf dem Tisch: Die M.A.N.D.U.-Stores in Österreich schließen vorläufig für eine Woche vom 16.03. bis 20.03.2020.

Alle Räder stehen damit still und die M.A.N.D.U.-Stores in Österreich schließen vorläufig für eine Woche. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind damit leider wahr geworden. Die M.A.N.D.U.-Stores werden entsprechend den staatlichen Vorgaben für eine Woche nicht mehr offen sein. Die Entscheidung der Bundesregierung tragen wir als Teil des ‚Team Österreich‘ selbstverständlich mit, denn es geht in diesen Zeiten um die Gesundheit aller. Wir als Franchise-Geber sitzen mit jedem einzelnen Franchise-Nehmer in einem Boot und helfen gemeinsam diese Situation bestmöglich zu bewältigen, die für alle nicht einfach ist“, sagt M.A.N.D.U.-Franchisegeber Philipp Kaufmann.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Franchise-Nehmern und setzen ein individuell abgestimmtes Maßnahmenpaket um, zum Beispiel zahlen die Franchisenehmer ihre Gebühr im April nicht, sondern in Raten ab Mai, um sie in dieser ersten sehr schwierigen Zeit zu entlasten“, M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Mario Heurix

„Die aktuelle Corona-Krise wird zu einer Nagelprobe für das gesamte Land, die uns alle sehr fordert. Die Bundesregierung geht mutig voran und setzt die richtigen Maßnahmen, welcher der Situation angemessen erscheinen. Gleichzeitig sind die negativen Folgen für uns immens und kaum abschätzbar. Jetzt geht’s vor allem um die Franchisenehmer, Coaches, Kunden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Kaufmann.

