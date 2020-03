Lebensmittelversorgung gesichert – Geschäfte der REWE Group in Österreich haben regulär geöffnet – suchen Mitarbeiter in Filialen

Wr. Neudorf (OTS) - Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung – die Handelsfirmen BILLA, MERKUR, BIPA, PENNY und ADEG der REWE Group Österreich sind und bleiben regulär geöffnet – die Versorgung der österreichischen Bevölkerung ist gesichert.

Um das Land am Laufen zu halten, sorgt der Lebensmittelhandel als wichtiger gesellschaftlicher Eckpfeiler neben dem Gesundheitswesen und der Exekutive für die sichere Versorgung der österreichischen Bevölkerung: „Das ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir mit Hochtouren. Wir sind auf verstärkte Nachfrage vorbereitet, wir haben die Anlieferungen verstärkt, die Filialen und Märkte sind gut versorgt und werden das auch bleiben, da die Nachbestellungen der Lage angepasst sind - wir können somit entsprechende Mengen rasch bereitstellen. Ein großer Dank geht an unsere engagierten MitarbeiterInnen, die in dieser Ausnahmesituation Großartiges leisten“, bekräftigt Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

Wir arbeiten in den Lägern rund um die Uhr und bekommen ausreichend Produkte nachgeliefert. Sollten Regale in einigen Bereichen leer sein, so liegt das nicht daran, dass keine Produkte mehr verfügbar sind, sondern daran, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten durch den hohen Kundenandrang nicht in jedem einzelnen Fall rasch genug nachschlichten können. Aber auch an den Regalen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen mit äußerstem Einsatz, damit solche Situationen möglichst nicht vorkommen.

„Die Einkäufe können daher ohne Sorge auch auf andere Wochentage verlegt werden – es gibt keine Notwendigkeit jetzt, über das üblich empfohlene Maß hinaus, große Vorratsmengen anzulegen“, so Haraszti weiter.

Die MitarbeiterInnen der REWE Group arbeiten mit hohem Engagement und unter Hochdruck daran, die Versorgung sicherzustellen.

Aktuell können wir daher jede helfende Hand in unseren Filialen benötigen: Wenn Sie als Aushilfen zur Verfügung stehen können und wollen (Studenten, Oberstufenschüler, Mitarbeiter aus Gastro-Betrieben oder der Hotelerie usw.), dann können Sie sich gerne bewerben unter:

REWE Jobbörse https://rewe-group.jobs/

Telefonisch unter: 02236 600 6283 oder 02236 600 4983

Zeitlich erreichbar:

Mo-Fr 07:30-20:00 Uhr

Sa 07:30-18:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG, Team Media Relations

Tel.: +43 2236 600 5265, E-Mail: mediarelations @ rewe-group.at