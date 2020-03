ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 15. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat am Freitag massive Einschränkungen für das Leben der Österreicherinnen und Österreicher beschlossen. Der Alltag der nächsten Wochen wird sich stark verändern. Werden die Maßnahmen dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen? War das schon alles oder kommt noch mehr an Verschärfungen?

Bei Matthias Schrom in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ diskutieren am Sonntag, dem 15. März 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2:

Martina Salomon

„Kurier“

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

