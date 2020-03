Casinos Austria Gruppe schließt ab heute alle zwölf Casinos und alle WINWIN-Standorte in Österreich

Wien (OTS) - In Abstimmung mit den Behörden hat die Casinos Austria Gruppe veranlasst, alle zwölf Casinos in Österreich mit heute, 13. März 2020 ab 17 Uhr zu schließen. Dies sind die Casinos in Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, Seefeld, Velden, Wien und Zell am See.

Weiters sind ebenfalls ab heute 17 Uhr auch alle 19 WINWIN-Standorte in Österreich geschlossen. Dies sind die WINWINs in Salzburg (Bischofshofen, Eugendorf, Salzburg Stadt), Tirol (Kufstein, Landeck, Lienz, Mayrhofen, Schwaz), Niederösterreich (Krems, Wiener Neustadt), Oberösterreich (Linz/Urfahr, Schärding, Steyr, Vöcklabruck, Wels), Wien (Monte Laa, 2x Wiener Prater) und Kärnten (Wolfsberg).

Die Schließungen der Casinos und WINWIN-Standorte sind bis vorerst einschließlich Freitag, den 3. April 2020 aufrecht.

Oberste Priorität haben die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir danken für Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation.

