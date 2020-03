Corona-Virus: AK NÖ setzt Steuersparwochen und sämtliche persönlichen Beratungen aus

Ab Montag 16. März finden keine Beratungsgespräche mehr statt Ab Montag 16. März finden keine Beratungsgespräche mehr statt

St. Pölten (OTS) - Die Steuersparwochen sowie sämtliche persönlichen Beratungsgespräche der AK Niederösterreich werden kommendem Montag aufgrund des Coronavirus-Risikos gestoppt. Die Steuersparwochen-Termine in Baden und Melk werden ab Montag nicht stattfinden. Ebenfalls schon fixiert ist, dass auch die Steuersparwochen in St. Pölten (20.3.2020 - 15.4.2020) und Wiener Neustadt (19.3.2020 - 1.4.2020) nicht stattfinden.

Diese Maßnahme ist notwendig, um unsere Mitglieder als auch unsere ExpertInnen und Experten zu schützen. Die Gesundheit geht vor. Die AK Niederösterreich wird jene Mitglieder, die sich für diese Bezirksstellen zu den Steuersparwochen angemeldet haben, informieren, dass das gewohnte Service nicht angeboten werden kann. Die AK Niederösterreich ist intensiv bemüht, all jenen Mitgliedern die in diesen Bezirksstellen angemeldet waren, zu einem späteren Zeitpunkt die persönlichen Steuerberatunsggespräche wieder anbieten zu können. Ende März wird entschieden, wie das Vorgehen betreffend des weiteren Angebotes in den restlichen Bezirksstellen sein wird.

Damit alle Mitglieder trotz der aktuellen Situation gut beraten werden können, stehen die SteuerexpertInnen der AK Niederösterreich weiterhin telefonisch und per Email unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Steuer-Hotline Tel. 05 7171 28000 (Mo - Fr von 8.00 - 13.00 Uhr) bzw- per Email unter steuerrecht @ aknoe.at

Die AK Niederösterreich hat ihre Beratungstätigkeiten über Telefon und Email ausgebaut. Informationen über sämtliche Beratungen finden sie unter:

noe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich-Öffentlichkeitsarbeit, Chef vom Dienst

05 7171 21900

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

FB http://facebook.com/ak.niederoesterreich