LR Danninger bei Styx Naturcosmetic in Ober-Grafendorf

Zur Produktpalette des Unternehmens zählt auch Desinfektionsmittel

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich stattete Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger dem Ober-Grafendorfer Unternehmen Styx Naturcosmetic einen Besuch ab. „Niederösterreich ist im Bereich der ‚Green Economy‘ hervorragend aufgestellt. Einer der Wegbereiter und Vorreiter dieser Entwicklung ist Wolfgang Stix, der seit vielen Jahren erfolgreich beweist, was mit innovativen Ideen und konsequenter Weiterentwicklung alles möglich ist“, zeigte sich Danninger von der Produkt- und Innovationsvielfalt des Unternehmens beeindruckt, das auch handgeschöpfte Schokolade und Bier erzeugt. Zur Produktpalette des Unternehmens zählt auch Desinfektionsmittel – hier wurde die Produktion aus aktuellem Anlass so weit wie möglich gesteigert.

Dabei legt das Unternehmen einen speziellen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. „Die gesamte Produktherstellung – vom Energiebedarf, dem Produkt selbst bis zum Verpackungsmaterial beim Versand – läuft bei uns ressourcenschonend. Außerdem haben wir uns auferlegt, dass wir die Rohstoffe, die wir verarbeiten, zu 90 Prozent aus Österreich beziehen“, erläuterte Wolfgang Stix, der bereits neue Pläne hat.

Einerseits setzt das Unternehmen künftig verstärkt auf den Online-Handel und andererseits soll der Schaubetrieb in Ober-Grafendorf sukzessive zu einer großen Erlebniswelt ausgebaut werden. ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt dazu: „Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und wir freuen uns, Wolfgang Stix bei seinen Plänen am Standort Niederösterreich auch in Zukunft begleiten zu können.“

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Maria Haferl, Telefon 0664/60 11 96 27, E-Mail m.haferl @ ecoplus.at, www.ecoplus.at, www.styx.at

