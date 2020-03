Wiener Stadthalle: Pizzera & Jaus, Masters of Dirt, Cirque du Soleil, Ricky Gervais u.a. werden noch heuer nachgeholt!

„Mit Hochdruck an weiteren möglichen Verschiebungen dran“

Wien (OTS) - Nur zwei Tage nach der Ankündigung der Bundesregierung, dass Indoor-Veranstaltungen mit mehr 100 BesucherInnen zur Eindämmung der Erkrankung COVID-19 (Coronavirus) bis vorläufig Freitag, 03. April 2020 nicht stattfinden können, ist es bereits gelungen Ersatztermine für mehrere betroffene Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle zu finden. „Gemeinsam mit den Veranstaltern arbeiten wir intensiv daran, rasch neue Termine zu fixieren und TicketkäuferInnen umgehend über alle Änderungen zu informieren,“ sagt der Geschäftsführer der Wiener Stadthalle Wolfgang Fischer. Wir freuen uns schon jetzt darauf, bald wieder erstklassiges Live-Entertainment in der Wiener Stadthalle bieten zu können,“ so Fischer weiter und bestätigt die neuen Show-Daten für Pizzera & Jaus, Masters of Dirt, Cirque du Soleil – Corteo oder Ricky Gervais u.a.

„Mit Hochdruck geht es weiter, wir sind froh, bisher nur drei Shows definitiv ohne Ersatz absagen zu müssen“. Damit gelinge es bereits „kurz nach der Ankündigung der Schließung mehr als zwei Drittel der 130.000 BesucherInnen, die bis Anfang April in die Wiener Stadthalle kommen wollten, einen Ersatztermin anzubieten“, zeigt sich der Stadthallen-Chef stolz auf seine Mannschaft und dankt den Promotoren für ihre Kooperationsbereitschaft und Flexibilität!

Folgende Ersatztermine sind bereits bestätigt, alle Tickets behalten ihre Gültigkeit:

Pizzera & Jaus: Freitag, 01. und Samstag, 02. Mai 2020, Halle D

Esoteriktage Frühjahr: Samstag, 16. und Sonntag, 17. Mai 2020, Halle E

Wildstyle & Tattoo Messe: Samstag, 30. und Sonntag, 31. Mai 2020, Halle E

Masters of Dirt: Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juni 2020, Halle D

Cirque du Soleil – Corteo: Mittwoch, 26. bis Freitag, 28. August 2020, Halle D

Disney in Concert: Sonntag, 20. September 2020, Halle D

Reinhold Messner: Mittwoch, 04. November 2020, Halle F

Ricky Gervais: Freitag, 13. November 2020, Halle F

Pippi Langstrumpf: Dienstag, 29. Dezember 2020, Halle F

Die größten Musical Hits aller Zeiten: Samstag, 08. und Sonntag, 09. Mai 2021, Halle F

Auch die für Donnerstag, 23. April 2020 in der Wiener Stadthalle geplante Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards wurde vom Veranstalter auf voraussichtlich September verschoben.

Die endgültige Absage folgender Veranstaltung ohne Ersatztermin ist bestätigt:

The Music of Star Wars | ursprünglicher Termin: Mittwoch, 18. März 2020

Forever Amy | urpsrünglicher Termin: Donnerstag, 26. März 2020

Heidi - Das Musical | ursprünglicher Termin: Samstag, 23. und Sonntag, 24. Mai 2020

TicketkäuferInnen werden gebeten, sich über das jeweilige Procedere auf der Website www.stadthalle.com zu informieren. Neue Infos werden laufend veröffentlicht.

Informationen zu bereits erworbenen Tickets



Wir sind mit allen betroffenen Veranstaltern in Kontakt, um die damit verbundenen Konsequenzen für TicketkäuferInnen zu klären. Alle betroffenen und bekannten TicketkäuferInnen werden so rasch wie möglich kontaktiert.

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir in dieser außergewöhnlichen Situation Zeit benötigen, um alle Details im Sinne unserer KundInnen und Kunden abzuklären.

Laufende Updates unter: www.stadthalle.com



Informationen für WIEN-TICKET.AT-KundInnen

Informationen für oeticket-KundInnen

Aktuelle Informationen www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com