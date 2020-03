Im neuen [Statement]: Rechtsgutachten zu Assange zerpflückt US-Rechtsmeinung

Vernichtendes Gutachten des angesehen US-Juristen Stephen M. Harnik, Esq. (Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft in New York)

Wien (OTS) - Der Erste Zusatz zur US-Verfassung aus 1791 sichert jedem Menschen völlige Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit zu. Das gilt für die Regierung Trump offenbar nicht, wenn es um den WikiLeaks-Gründer Julian Assange geht. Da sind wohl alle Mittel recht, auch von Geheimdiensten gesteuerte Vergewaltigungsvorwürfe. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des österreichischen Medienmagazins [Statement] exklusiv ein vernichtendes Rechtsgutachten von Stephen M. Harnik, Esq., des angesehenen US-Juristen und Vertrauensanwalts der Österreichischen Botschaft.

Außerdem: Eine berührende Reportage von Mesale Tolu, wie sie und ihre Redaktion einen Istanbuler Prozesstag gegen Tolu und ihrem Mann im fernen Deutschland erleben. Ein ausführliches Interview mit Gerald Fleischmann, dem Medienbeauftragten von Kanzler Kurz. Der aktuelle [Statement]-Service: Alle Kontaktdaten aller Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Bundesregierung. Und: Unsere Korrespondenten berichten über die Situation der Medien in Ägypten, im Oman, in Venezuela und in der Türkei.

[Statement] zeigt auf, wo andere schweigen. [Statement] berichtet ungeschönt von Verstößen gegen Pressefreiheit und Menschenrechte. Auf der ganzen Welt - aber auch aus dem eigenen Land, wenn es nötig sein sollte.

[Statement] - Österreichs Medienmagazin ist erhältlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Österreich. Online können Sie das Magazin weltweit im Austria-Kiosk, auf Readly.com und read.it lesen.

