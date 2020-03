OeEB 2019 mit mehr Neugeschäft

Mit 322 Millionen Euro an neuen Krediten und Beteiligungen vermeldet die OeEB einen Höchstwert an Neugeschäftsvolumen.

Wien (OTS) - Rund die Hälfte des 2019 neu unterzeichneten Projektvolumens kann als Klimafinanzierung angerechnet werden. Insgesamt wurden 21 Transaktionen abgeschlossen. Rund 23 Millionen Euro wurden in Afrika investiert.

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) konnte ihr Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr steigern: 322 Millionen Euro wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in Form von Krediten und Beteiligungen für private Investitionen in Entwicklungsländern bereitgestellt. Das Jahr 2019 stand im Zeichen der Umsetzung der neuen Strategie der OeEB, welche durch Klimafinanzierung und einen Fokus auf die ärmsten Länder der Welt, insbesondere in Afrika, gekennzeichnet ist.

OeEB: klimafreundliche Investitionen und Innovationen

„Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der zentralsten Herausforderungen unserer Zeit. Einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten ist daher fest in unserer Strategie verankert“, führen die Vorstände der OeEB, Sabine Gaber und Michael Wancata, aus. Die OeEB ist die größte österreichische Beitragsleisterin zur internationalen Klimafinanzierung und unterstützt durch die Bereitstellung von Finanzierungen für klimafreundliche Vorhaben den Kampf gegen den Klimawandel.

Mit dem Start der „African-Austrian SME Investment Facility“, welche die OeEB treuhändig für das BMF abwickelt, sowie dem ersten Closing des „Gutmann OeEB Impact Fund“ hat die OeEB seit 2019 neue Instrumente zur Verfügung, die der Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele dienen. „Jährlich fehlt eine Billion US-Dollar, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Das Mobilisieren privater Mittel, wie im Gutmann OeEB Impact Fund, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um diese Investitionslücke zu schließen“, erläutern Gaber und Wancata.

Ergebnis auf einen Blick

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die OeEB einen Jahresüberschuss von 5,8 Millionen Euro (2018: 6,8 Mio. Euro), das Betriebsergebnis lag bei 8,4 Millionen Euro (2018: 9,9 Mio. Euro). Das Gesamtportfolio an Krediten und Beteiligungen belief sich mit Jahresende auf 1,37 Milliarden Euro bei einem Neugeschäft von rund 322 Millionen Euro (Investitionsfinanzierungen und Beteiligungen). Darüber hinaus stellte die OeEB 0,44 Millionen Euro aus eigenen Mitteln für projektbegleitende Maßnahmen zur Verstärkung der entwicklungspolitischen Effekte ihrer Finanzierungen bereit.

Alle Kennzahlen auf einen Blick - OeEB Finanzkennzahlen



