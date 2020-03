Erste Hilfe für LehrerInnen zur Abhaltung von Online-Schulstunden

UnternehmerInnen stellen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung von Videokonferenzen zur freien Verfügung

Wien (OTS) - COVID-19 und die damit verbundenen Empfehlungen der Bundesregierung bedeuten eine weitreichende Einschränkung des sozialen Lebens, der Wirtschaft und vor allem der Bildungseinrichtungen. Damit der Unterricht trotzdem in abgeänderter Form stattfinden kann, haben sich vier engagierte UnternehmerInnen aus Wien zur Initiative “Wirtschaft-hilft-Schule.at” zusammengeschlossen.

„Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, mit Videokonferenzen in virtuelle Klassenzimmer einzuladen. Dabei denken wir vor allem an die vielen jungen Menschen, die sich gerade auf die Zentralmatura vorbereiten möchten und nun – genauso wie ihre LehrerInnen – verunsichert sind und eine rasche Lösung brauchen”, so Mag. Kathrin Kränkl.

Die Initiative “Wirtschaft hilft Schule” hat es sich zum Ziel gesetzt, wertvolle Zeit zu überbrücken, bis für die Lehrenden nachhaltige Lösungen zum Fernunterricht zur Verfügung stehen.

Hier geht´s zur Anleitung: www.wirtschaft-hilft-schule.at



