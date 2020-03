AK Tirol ab Freitag geschlossen, jedoch telefonisch und per eMail erreichbar

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und zur Sicherheit ihrer Mitglieder schließt die AK Tirol ihre Beratungszentren.

Innsbruck (OTS) - Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus sieht sich die Arbeiterkammer Tirol zur Sicherheit ihrer Mitglieder veranlasst, die AK Zentrale in Innsbruck und alle Außenstellen in den Bezirken ab Freitag, 13. März, geschlossen zu halten. In dringenden Fällen stehen die AK Rechtsexpertinnen und -experten telefonisch und per eMail mit Rat und Hilfe zur Verfügung.

Die AK Tirol ist in dringenden Angelegenheiten und für folgende Fragen telefonisch und per eMail erreichbar:

Arbeitsrecht

Telefon: 0800/22 55 22 -1414 (arbeitsrecht@ak-tirol.com)

Konsumentenschutz

Tel 0800/22 55 22 -1818 (konsument@ak-tirol.com)

für allgemeine Fragen

Tel 0800/22 55 22 - 1300

Sollte es zu Wartzeiten kommen, ersucht die AK Tirol um Verständnis.

Rückfragen & Kontakt:

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol, Pressestelle

Dir.-Stv. Dr. Elmar Schiffkorn

0512/5340 - 1280

elmar.schiffkorn @ ak-tirol.com