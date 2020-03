ORF übersetzt heutige „ZIB spezial“ zum Coronavirus im Programm ORF-2-Europe in Österreichische Gebärdensprache

ORF-TVthek zeigt Gebärdensprache live und als Video-on-Demand

Wien (OTS) - Wie bereits die heutige (Donnerstag, 12. März 2020) verlängerte „ZIB 13“ mit der Pressekonferenz mit Bundesminister Heinz Faßmann wird auch die heutige „ZIB spezial“ mit Tarek Leitner um 20.15 Uhr in ORF 2 zum Thema Coronavirus und wie sich die Maßnahmen auf Wirtschaft, Kultur, unser Sozialleben und das Gesundheitssystem auswirken, im Programm ORF-2-Europe für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen in Österreichischer Gebärdensprache ausgestrahlt.

Darüber hinaus ist die Sendung auch in der ORF-TVthek live und als Video-on-Demand in Gebärdensprache abrufbar. Ebenso wie die tägliche „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit anschließendem Wetterbericht, die der ORF als Hauptnachrichtensendung bereits seit 2008 via Digitalsatellit im Programm ORF-2-Europe zeitgleich auch in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt.

