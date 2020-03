Mehr Chancen am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen

Heranführungsberatung: ÖZIV Bundesverband erweitert seine Angebotsschiene

Unser brennendes Anliegen ist es, noch mehr Menschen mit Behinderungen Zugang zu unterstützenden Maßnahmen zur Verfügung zu stellen und ihnen damit neue Perspektiven am Arbeitsmarkt zu eröffnen Geschäftsführer Gernot Reinthaler vom ÖZIV Bundesverband

Wien (OTS) - ÖZIV SUPPORT Coaching bietet seit 2002 österreichweit erfolgreich professionelles Coaching für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen an. Aktuell kann das Angebot an 22 Standorten in Anspruch genommen werden. Im Coaching werden neue Perspektiven im Arbeits- und Privatleben entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die (Wieder-)Eingliederung ins Berufsleben, die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und die Entdeckung von Talenten und Fähigkeiten.

In den vergangenen fünf Jahren ist der Bedarf am Coachingangebot kontinuierlich angestiegen. 2019 war das bislang nachfragestärkste Jahr mit bundesweit 663 Coaching-Fällen.

Um die Klient*innen bei ihren Themen noch besser zu unterstützen, wurde gemeinsam mit Vertreter*innen des Sozialministeriums und Sozialministeriumservice vom ÖZIV ein neues Angebot entwickelt. Seit 01. Jänner 2020 gibt es die Angebotsschiene von ÖZIV Support mit dem Zusatz Heranführungsberatung.

Damit sollen alle Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen im arbeitsfähigen Alter angesprochen werden, die bislang noch keine Gelegenheit hatten in bestehenden Unterstützungsnetzwerken anzudocken. Ziel ist es, Lösungsansätze für prekäre Lebenssituationen oder erdrückende Problemlagen zu finden. Vorrangig kann das Angebot von Menschen in Anspruch genommen werden, die noch über keine offizielle Bescheinigung, wie Feststellungsbescheid oder Behindertenpass verfügen.

Die Heranführungsberatung wird vorerst als einjähriges Pilotprojekt in den Bundesländern Wien, Salzburg und Tirol durchgeführt und zu 100% vom Sozialministeriumservice gefördert. Die Beratung kann daher von der genannten Zielgruppe kostenlos in Anspruch genommen werden.

" Unser brennendes Anliegen ist es, noch mehr Menschen mit Behinderungen Zugang zu unterstützenden Maßnahmen zur Verfügung zu stellen und ihnen damit neue Perspektiven am Arbeitsmarkt zu eröffnen ," so Geschäftsführer Gernot Reinthaler vom ÖZIV Bundesverband.

Der ÖZIV-Bundesverband, als unabhängige Interessenvertretung, setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern. Als Dachverband der ÖZIV Landesorganisationen wird die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention maßgeblich auf allen Ebenen vorangetrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Doris Kreindl

PR- und Marketingmanagement

SUPPORT COACHING und ARBEITSASSISTENZ



ÖZIV Bundesverband

1110 Wien, Hauffgasse 3-5

M: 0664 88104387

T: +43 (0)1/513 15 35-33

F: +43 (0)1/513 15 35-11

doris.kreindl @ oeziv.org

www.oeziv.org