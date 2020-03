Matznetter fordert sofortiges Moratorium für Darlehen und Steuern

"Italien regiert umfassend, Österreich hinkt hinterher"

Wien (OTS/SK) - Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher der SPÖ, fordert ein sofortiges Moratorium nach italienischem Vorbild in Reaktion auf die Coronakrise. „Italien reagiert bereits umfassend, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Coronavirus zu begrenzen. Wir hinken hier weit hinterher. Die Bundesregierung hat anscheinend den Ernst der Lage noch nicht verstanden“, sagt Matznetter. Ein Antrag der SPÖ für ein Konjunkturpaket, um in Not geratene Unternehmen zu unterstützen, wurde gestern im Wirtschaftsausschuss von den Regierungsparteien abgelehnt. ****

„Mit jedem Tag, den wir weiter zuwarten, verschlimmert sich die Situation“, warnt Matznetter. Er fordert die Regierung nun auf, ein Moratorium für Bankkredite einzuleiten. Auch Steuerzahlungen müssen umgehend ausgesetzt werden. Nur so können vor allem EPU und KMU ihre Liquidität sicherstellen. „So mager wie die Hilfe für Menschen auf der Flucht, ist derzeit die Hilfe für heimische Unternehmerinnen und Unternehmer. Beides muss sich umgehend ändern!“, fordert der SPÖ-Wirtschaftssprecher. (Schluss) bj/wf/mp

