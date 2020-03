Eine der ersten klimaneutralen Online-Plattformen Deutschlands

Rund ein Drittel der deutschen Unternehmen hat damit begonnen, klimaneutral zu werden. Das Reinigungsportal ExtraSauber ist es bereits – als einziges Unternehmen der Branche.

Alle, die direkt bei uns in der Firma arbeiten, sind größtenteils im Home-Office, kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch Dienstreisen zu Konferenzen und Geschäftsterminen nehmen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln wahr – es sei denn, es ist wirklich nicht anders möglich Dr. Sebastian Schneider, Gründer der Online-Plattform ExtraSauber

Wir freuen uns, dass solch ein traditionsreiches Unternehmen uns sein Vertrauen schenkt. Wir haben uns für die ökologischste und effektivste Reinigungsmittelserie von Frosch entschieden, die es so auch nicht beim Drogeriemarkt um die Ecke gibt Dr. Sebastian Schneider, Gründer der Online-Plattform ExtraSauber

Mannheim/Wien (OTS) - Nicht nur die Industrie erzeugt Treibhausgase. Prinzipiell schädigt jedes Unternehmen das Klima – ob mit oder ohne Schornstein. Allein die Datenübertragung auf sozialen Medien, Streamingdiensten und Online-Portalen erzeugt massenhaft CO2. „Und das ist noch nicht alles: Denn auch ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrrad oder dem Auto ins Büro kommen, macht einen großen Unterschied“, erklärt Dr. Sebastian Schneider, Gründer der Online-Plattform ExtraSauber. Das Startup ist in Österreich Marktführer, in Deutschland unter den Top 3 der Plattformen, auf denen Privathaushalte und Geschäftskunden eine Reinigungskraft buchen können. „Alle, die direkt bei uns in der Firma arbeiten, sind größtenteils im Home-Office, kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch Dienstreisen zu Konferenzen und Geschäftsterminen nehmen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln wahr – es sei denn, es ist wirklich nicht anders möglich“ , so Schneider weiter.

Die unternehmenseigenen Emissionen gleicht ExtraSauber aus – auch wenn sie den kleineren Teil ausmachen, denn auch das Rechenzentrum wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben. Der viel bedeutendere Anteil an Emissionen entsteht durch die Reinigungskräfte, die Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform buchen. In 2019 kamen so 22.342 Kilogramm CO2 für das Unternehmen insgesamt zustande. Ausgerechnet hat das die renommierte Münchner Klimaschutz-Zertifizierungsagentur ClimatePartner, die auch viele deutsche Großkonzerne auf ihre Klimabilanz hin evaluiert. Die Idee: Wer der Umwelt an einer Stelle schadet, soll dies an anderer Stelle wieder ausgleichen. ExtraSauber hat sich für ein Projekt zur Förderung sauberen Trinkwassers in Indien entschieden. „Das passt gut zu unserer Unternehmensphilosophie, denn wir setzen auf umweltfreundliche Reinigungen“, sagt Dr. Sebastian Schneider.

Auf diesem Grundgedanken fußt auch die Kooperation mit dem vielfach prämierten Reinigungsmittelhersteller Werner & Metz, bekannt für die hochwertigen und umweltfreundlichen Frosch-Produkte. „Wir freuen uns, dass solch ein traditionsreiches Unternehmen uns sein Vertrauen schenkt. Wir haben uns für die ökologischste und effektivste Reinigungsmittelserie von Frosch entschieden, die es so auch nicht beim Drogeriemarkt um die Ecke gibt“ , erklärt Schneider. In Kürze können die auf ExtraSauber registrierten Reinigungsunternehmen die Produkte über einen Online-Shop zum Vorzugspreis beziehen.

Über ExtraSauber

ExtraSauber ist ein Buchungsportal für Wohnungs- und Büroreinigungen, auf dem ausschließlich Reinigungskräfte geprüfter Reinigungsunternehmen registriert sind. ExtraSauber wurde 2014 in Wien gegründet. In Österreich ist die Plattform Marktführer, seit 2019 ist sie auch in Deutschland verfügbar. Privat- und Geschäftskunden finden ihre passende Reinigungskraft unter anderem in Frankfurt, Köln, Mannheim, München, Stuttgart und Düsseldorf.

Zum Klimaschutzprojekt

www.climatepartner.com/14093-2002-1001



