Schulenschließung: Digitales Lernen rapide um 200% gestiegen. Gratisangebot für Schulen.

Österreich (OTS) - Die Zugriffe auf die Online Mathematik Beispiele auf das digitale, approbierte Schulbuch: „Mathe-Trainer“ (Ebook Plus) sind seit der Ankündigung von BK Kurz, dass ab nächster Woche die Schulen geschlossen werden und digitale Kanäle für den Unterricht genutzt werden sollen, rapide um über 200% gestiegen. Die Server „glühen“ förmlich, sagt Geschäftsführer Dr. Gerhard Hauke vom Chocolate Verlag. „Wir haben wirklich alle Hände voll zu tun.“ Kein Wunder, sind doch im laufenden Schuljahr über Österreichs Schulbuchaktion bereits über 80.000 SchülerInnenlizenzen an die Schulen ausgeliefert worden.

Der Bildungsverlag Lemberger ist mit seinem Partner Chocolate Verlag Marktführer in Mathematik, insbesondere beim Thema „Digitales Lernen“. Ab sofort stellen Lemberger und Chocolate allen Schulen Österreichs in der SEK 1 und 2 GRATIS ihr approbiertes Ebook Plus (digitales Schulbuch) zur Verfügung, um diese herausfordernde Situation für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern zu meistern. Wir haben nun ausreichend für zusätzliche Kapazitäten gesorgt, sagt Hauke.

Schulen, die dieses Angebot nutzen wollen, sollen sich rasch bei per E-mail bei uns melden.

Rückfragen & Kontakt:

Chocolate Management und Verlag GmbH, A-3400 Klosterneuburg-Weidling, Hauptstraße 49/1. GF Dr. Gerhard Hauke. E-mail: gmt @ chocolate.at

Mobil: 0664 226 1 765