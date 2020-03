Generali: Alfred Leu übergibt ab Mai 2020 Vorstandsvorsitz an Gregor Pilgram

Nach 33 Generali-Jahren wechselt Alfred Leu per Ende 2020 in den Ruhestand. Übergabe ab 1. Mai an Gregor Pilgram, derzeit Finanzvorstand der Generali CEE Holding.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung gibt bekannt, dass Alfred Leu (62) per Jahresende 2020 sein zu diesem Zeitpunkt auslaufendes Mandat als Vorsitzender des Vorstandes nicht mehr verlängern wird. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat der Generali Versicherung AG heute Gregor Pilgram (47), Mitglied des Vorstandes der Generali Holding CEE B.V., bestellt – vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Luciano Cirinà, Regional Officer von Österreich, CEE und Russland, würdigt den großen Einsatz des Generali Österreich CEOs: „Unter der Führung von Alfred Leu setzte die Generali nicht nur ihren profitablen Wachstumskurs in Österreich konsequent fort, sondern baute auch die Zufriedenheit ihrer Kunden, Partner und Mitarbeiter maßgeblich aus. Ich danke ihm für den langjährigen Einsatz für die Gruppe und wünsche ihm alles Gute für seine persönliche Zukunft.“

Alfred Leu wird den Vorstandsvorsitz per 1. Mai abgeben und in Folge eine entsprechende Übergabe an seinen Nachfolger Gregor Pilgram sicherstellen. Ende 2020 wird Leu nach über 30jähriger Tätigkeit für die Generali Group in den Ruhestand wechseln.

Gregor Pilgram, der an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft studierte, ist seit 1999 sehr erfolgreich in verschiedenen internationalen Funktionen für die Generali Group tätig. 2004 wurde er in den Vorstand der Generali Slowenien berufen und übernahm 2008 deren Vorstandsvorsitz. Seither zeichnet er auch für die Aktivitäten in Kroatien mitverantwortlich. Seit 2013 ist Gregor Pilgram Mitglied des Vorstandes sowie des Executive Committees der Generali CEE Holding B.V. in Prag und Chief Financial Officer der Region Österreich, CEE und Russland.



Luciano Cirinà: „Gregor Pilgram hat seit vielen Jahren die strategische Entwicklung unserer Region maßgeblich mitgestaltet und zuletzt auch die erfolgreiche Integration der Adriatic Slovenica mit der Generali Slowenien geleitet. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er den Erfolgskurs der Generali Österreich fortsetzen. Auf regionaler Ebene wird er uns weiterhin als Mitglied des Executive Committees mit Verantwortung für den Bereich Customer & Distribution unterstützen.“

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 66 Milliarden Euro im Jahr 2018 vertreten. Mit rund 71.000 MitarbeiterInnen sowie 61 Millionen KundInnen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Die Generali hat das Ziel, ein lebenslanger Partner ihrer Kunden zu sein, der dank seines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen bietet.

In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

