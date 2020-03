Coronavirus: „ZIB Spezial“ heute ab 16.00 Uhr mit PK live, weitere „ZIB Spezial“ am 12. März im Hauptabend

Wien (OTS) - Zum Coronavirus und seinen Auswirkungen meldet sich Susanne Höggerl heute, am 11. März 2020, ab 16.00 Uhr in ORF 2 mit einer „ZIB Spezial“, in der ab 16.45 Uhr die Regierungs-PK zu Sozialpartnern und Schulschließungen live gezeigt wird. ORF III überträgt ab 16.25 Uhr.

Neuer Hauptabend am 12. März

Grenzkontrollen nach Italien, Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich, geschlossene Museen, geschlossene Universitäten und bald wohl geschlossene Schulen – alles das, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wie sich diese Maßnahmen auswirken – auf die Wirtschaft, die Kultur, unser Sozialleben und das Gesundheitssystem – zeigt eine weitere „ZIB Spezial“ mit Tarek Leitner am Donnerstag, dem 12. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2. Die „Rosenheim-Cops“ nehmen an diesem Tag die Ermittlungen in ORF 2 um 21.05 Uhr auf. Die geplante „Am Schauplatz“-Reportage entfällt.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden alle „ZiB-Spezial“-Ausgaben bzw. ORF-Sondersendungen sowie auch alle aktuellen Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus als Live-Stream angeboten.

