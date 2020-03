Sondersendung "Der Corona Gipfel – Jetzt spricht Österreich" morgen um 21:05 Uhr live auf PULS 4 und PULS 24

Morgen um 21:05 auf PULS 4 & PULS 24: Die Minister Anschober und Schramböck sowie viele weitere Verantwortungsträger und Experten antworten live auf Zuseherfragen

Wien (OTS) - In der morgigen Sondersendung "Der Corona Gipfel – Jetzt spricht Österreich" werden die wichtigsten Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Coronavirus beantwortet. Spitzenpolitiker, Verantwortungsträger, Experten sowie Pädagogen diskutieren und beantworten die Fragen der Zuseher. News Anchors Gundula Geiginger und Thomas Mohr führen durch die Sendung. Ab sofort können Zuseher Fragen via E-Mail, telefonisch und per Social Media einreichen.

Geladene Podiumsgäste bei "Der Corona Gipfel – Jetzt spricht Österreich" u.a.:

Rudolf Anschober, Gesundheitsminister, Die Grünen

Margarete Schramböck, Wirtschaftsministerin, ÖVP

Pamela Rendi-Wagner, Parteivorsitzende, SPÖ



Christoph Klein, Direktor, Arbeiterkammer

Christoph Neumayer, Generalsekretär, Industriellenvereinigung



Christoph Wenisch, Leiter der Infektiologie und Tropenmedizin im Kaiser-Franz-Josef-Spital und Experte des Krankenanstaltenverbunds Wien

Elisabeth Rosenberger, Präsident des Elternverbands der höheren und mittleren Schulen

Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Claus Lamm, Neuropsychologe an der Universität Wien

Weitere Gäste wie Lehrer und Pädagogen werden an der Sondersendung teilnehmen.



Zuseher-Fragen für "Der Corona Gipfel – Jetzt spricht Österreich":

Offizieller Hashtag zur Sendung und für Zuseherfragen: #coronagipfel



Aufgrund der aktuellen Situation wird am 12. März "BUSSI FUSSI" durch "Der Corona Gipfel – Jetzt spricht Österreich" auf PULS 4 ersetzt.



