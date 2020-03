Coronavirus: Hilfe für Unternehmen und Hochschulen - Lernmanagementsystem SAPIRO von Styria Content Creation kostenlos

Wien (OTS) - Die Situation durch das Coronavirus stellt Unternehmen und Organisationen im gesamten Land vor große Herausforderungen. Die Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation stellt ihre gemeinsam mit den Verhaltensökonomen von FehrAdvice & Partners entwickelte Lern- und Schulungsplattform SAPIRO für 20 Unternehmen bis Ende April kostenlos zur Verfügung.

Vor allem die Tatsache, dass immer mehr MitarbeiterInnen ihre Arbeitszeit im Homeoffice verbringen müssen und ihrer eigentlichen Tätigkeit nicht nachgehen können, lässt ArbeitgeberInnen vielfach über eine sinnvolle Beschäftigung nachdenken.



„Wir möchten damit unseren Beitrag für den Zusammenhalt in Österreich leisten. Mit unserem Angebot können Menschen die Zeit des eingeschränkten Sozialkontakts und Arbeitslebens produktiv und lehrreich nutzen“, erklärt die Geschäftsführung der SCC ihre Motivation für diese Aktion.

SAPIRO basiert auf verhaltensökonomischen Erkenntnissen und ist entsprechend benutzerfreundlich, intuitiv und für vielfältige Schulungsinhalte geeignet. Voraussetzung sind lediglich ein Internet-Zugang und eine E-Mail-Adresse im Unternehmen. SAPIRO ist auch für Smartphones und Tablets geeignet.

Erst kürzlich ist SAPIRO bei den MERCURY Awards in New York in der Kategorie „Employee Publication - Digital Learning and Onboarding Platform” ausgezeichnet worden.



„Unsere bereits bestehenden Inhalte, wie zum Beispiel knapp 20 Module rund um Content Marketing, Social Media-Marketing, SEO etc. stellen wir derzeit kostenfrei zur Verfügung. Für einen Pauschalpreis von 1.500 Euro erstellen unsere Content-Spezialisten auf Basis von Unterlagen der Kunden aber auch individuelle Lerneinheiten, die jeweils in ca. 45 Minuten absolviert werden können. Das können etwa Produkt- oder Verkaufsschulungen, Marketing-Weiterbildung, Sicherheitshinweise, Datenschutz-Infos oder auch allgemeine administrative Vorgänge im Unternehmen sein“.

Selbstverständlich sind auch Universitäten, Fachhochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen eingeladen, das Angebot zu nutzen.

Die Content-Teams der SCC arbeiten in Wien und Graz, teilweise in Heimarbeit. Alle Termine und Kundenbesprechungen können selbstverständlich auch online abgewickelt werden.



Rückfragen & Kontakt: hello @ sapiro.at



Über das Unternehmen: Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. 80 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

Rückfragen & Kontakt:

hello @ sapiro.at



Thomas Goiser

thomas @ goiser.at

T: 0664 / 2410268