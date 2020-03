Marktamt: Flohmarkt am Naschmarkt und Antiquitätenmarkt am Hof abgesagt

Wien (OTS) - Das Wiener Marktamt gibt bekannt: Sowohl der Flohmarkt am Naschmarkt als auch der Antiquitätenmarkt am Hof werden vorerst nicht abgehalten. Aufgrund der aktuellen Corona-Erkrankungen hat die Bundesregierung Veranstaltungen ab einer gewissen Größe untersagt. Alle Outdoor-Veranstaltungen über 500 TeilnehmerInnen müssen bis Anfang April abgesagt werden, ebenso alle Indoor-Veranstaltungen über 100 TeilnehmerInnen, um die Verbreitung in Österreich einzudämmen. Die beiden genannten Märkte haben keinen funktionellen Anteil an der Nahversorgung für die Bevölkerung. Aufgrund des Erlasses der Bundesregierung werden diese Märkte daher bis zumindest Anfang April nicht abgehalten.

Die 22 Lebensmittelmärkte, also die ständigen Detailmärkte wie Naschmarkt und Brunnenmarkt, als auch die Wochenmärkte, u.a. in der Mariahilfer Straße, sind von dieser Sperre nicht betroffen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil für die Nahversorgung der Stadt, um den täglichen Bedarf an Lebensmitteln und sonstigen Versorgungsgütern sicherstellen zu können. Ostermärkte werden nicht vom Marktamt veranstaltet, bei diesen entscheiden die Veranstalter gemäß den Vorgaben der Bundesregierung.

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

