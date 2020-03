Gesund durch Forschung - Öffentliche gratis Online-Veranstaltung zu COVID-19-Behandlung der Europäische Gesellschaft für Radiologie

Wien (OTS) - Als wichtigen Beitrag zu den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Krankheit (COVID-19), veranstaltet die Europäische Gesellschaft für Radiologie (ESR) am 12. März eine hochkarätige Online-Veranstaltung zu dieser Krankheit mit Prof. Josef Penninger, einem weltweit führenden Genetiker und Immunologen.

Trotz der Verschiebung des Europäischen Radiologiekongresses (ECR) 2020 ist die ESR nach wie vor fest entschlossen, den Kampf gegen COVID-19 durch Wissenschaft und Forschung zu unterstützen. Aus diesem Grund wird der Vortrag zu COVID-19 am Donnerstag, 12. März, um 17:00 Uhr MEZ für alle live und kostenlos aus dem ESR-Studio in Wien übertragen.

In seinem Vortrag „ACE2 – eine rationale Fronttherapie für COVID-19“ wird der österreichische Wissenschaftler Prof. Josef Penninger, einer der weltweit führenden Genetiker und Molekularimmunologen, die Entdeckung und Funktion von ACE2 (Angiotensin-Converting-Enzym 2) näher beleuchten. Unter anderem die Beziehung zwischen ACE2 und dem Renin-Angiotensin-System (RAS), einem Hormonsystem, das für die systemische Gefäßresistenz und die Regulierung des Blutdrucks und des Flüssigkeits-Elektrolyt-Gleichgewichts bei Lungenverletzungen verantwortlich ist. Weiters wird Prof. Penninger die Prädisposition von ACE2 als SARS-CoV- und SARS-CoV-2-Rezeptor und damit als einen potenziellen Behandlungsansatz hervorheben.

Prof. Penninger, der bereits zahlreiche renommierte Preise erhielt, gründete das Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie und ist derzeitiger Direktor des Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Autoimmun-, Knochen-, Herz- und Lungenerkrankungen sowie Krebserkrankungen. APEIRON Biologics AG, ein von Penninger gegründetes Unternehmen, bekämpft derzeit den anhaltenden Ausbruch von COVID-19 in China und startete eine pilotierte klinische Studie für ihr neu entwickeltes Medikament, das die Sterblichkeit bei den vom Virus Betroffenen senken soll.

Die Veranstaltung im ESR-Studio wird vom österreichischen Radiologen Prof. Christian Loewe moderiert und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, Live-Fragen zu stellen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Die Entscheidung, diese Veranstaltung öffentlich zugänglich zu machen, steht im Einklang mit der kontinuierlichen Verpflichtung der ESR, ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen zu vermitteln. In diesen schwierigen Zeiten, nicht nur für die ESR und den ECR, sondern für die ganze Welt, möchte die Gesellschaft in jeder erdenklichen Weise helfen, den Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen, und ihr Engagement für Wissenschaft und öffentliche Gesundheit bleibt ihre oberste Priorität.

Die Online-Veranstaltung wird live über ESR Connect gestreamt. Sie können sich jetzt für die Veranstaltung registrieren, indem Sie hier klicken.

Livestream: ACE2 – a rational frontline therapy for COVID-19

Datum: 12.03.2020, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://connect.myesr.org/course/novel-coronavirus-outbreak-experience-and-challenges-in-imaging-and-beyond/

