Änderungen im Sky Sport Programm

Wien (OTS) - Als Arbeitgeber und Vertragspartner steht für uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen und Partner*innen an erster Stelle.

Auf Basis der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zu weiteren Maßnahmen im Umgang mit Covid-19 (Coronavirus) ergeben sich daher im März 2020 Änderungen im Sky Sport Programm.

So wurden seitens der Österreichischen Fußball Bundesliga die Spiele der nächsten beiden Meisterschaftsrunden – beginnend mit diesem Wochenende – verschoben. Die für den 23. und 24. Spieltag der ÖFBL am 14./15.3. sowie 21./22.3. terminierten und auch im Sky Österreich Programm angekündigten Partien werden zu einem späteren, derzeit in Abstimmung befindlichen, Zeitpunkt nachgeholt. In dem Zusammenhang werden bis auf Weiteres auch die wöchentlichen Magazin- und Talk-Formate entfallen.

Die Erste Bank Eishockey Liga hat heute die Saison offiziell für beendet erklärt. Dementsprechend werden leider auch keine Live-Übertragungen mehr stattfinden können.

Die Admiral Basketball Superliga ist die einzige heimische Profi-Sportliga, die trotz der aktuellen Ausnahmesituation weiterhin von jedem Fan vollumfänglich verfolgt werden kann. Alle Spiele werden live und frei empfangbar auf www.skysportaustria.at übertragen.

Wir arbeiten mit allen unseren Partnern an einer bestmöglichen Lösung im Sinne unserer Kunden, sind aber gleichzeitig bemüht unsere Maßnahmen immer nach dem aktuellsten Informationsstand auszurichten. Daher bitten wir um Verständnis, dass sich bis auf weiteres jederzeit Änderungen ergeben können.

