COVID-19 Coronavirus: Keine Veranstaltungen bis vorläufig Anfang April in der Wiener Stadthalle

Gemeinsam mit den Veranstaltern wird mit Hochdruck daran gearbeitet, nach Möglichkeit Ersatztermine zu finden.

Wien (OTS) - Die Wiener Stadthalle, Österreichs größtes Veranstaltungszentrum, ist von dem behördlich angeordneten Veranstaltungsverbot zur Eindämmung der neuartigen Erkrankung COVID-19 (Coronavirus) massiv betroffen. Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 BesucherInnen finden bis vorläufig Anfang April nicht statt. Gemeinsam mit den Veranstaltern wird mit Hochdruck daran gearbeitet, nach Möglichkeit Ersatztermine für die abgesagten Veranstaltungen zu finden und den Umtausch von bereits erworbenen Tickets so unkompliziert wie möglich abzuwickeln.



Für eine Veranstaltung wurde bereits ein neuer Termin gefunden: „Masters of Dirt – Total Freestyle 2020“ findet zwischen 26. und 28. Juni 2020 in der Wiener Stadthalle statt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ersatztermine für weitere Veranstaltungen sowie neue Informationen darüber, welche Tickets ihre Gültigkeit behalten, werden laufend auf der Website www.stadthalle.com veröffentlicht.

„Wir bedauern, dass die geplanten Events nicht stattfinden können, wollen aber selbstverständlich das Möglichste tun, um die Gesundheit unserer BesucherInnen und MitarbeiterInnen zu schützen. Die Wiener Stadthalle bleibt weiterhin in engen Kontakt mit Behörden und Veranstaltern und hofft den regulären Veranstaltungsbetrieb bald wieder aufnehmen zu können“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Das Entgelt für bereits gekaufte Tickets von abgesagten Veranstaltungen wird rückerstattet. Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, an der Sie Ihr Ticket erworben haben. Tickets, die direkt bei der Wiener Stadthalle gekauft wurden, können ab 13.03.2020 an den Kassen der Wiener Stadthalle zurückgegeben werden.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com