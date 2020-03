Sozialistische Jugend fordert Millionärssteuer gegen das Corona-Virus!

SJ-Stich: „Gerade jetzt müssen alle ihren Teil beitragen!“

Wien (OTS) - „Die wirtschaftliche Herausforderung des Corona-Virus darf nicht dazu führen, dass sich arbeitende Menschen ihre Wohnung nicht mehr leisten können, oder dass kleine Betriebe in Existenznot geraten“, warnt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend. „Gleichzeitig braucht es jetzt mehr denn je kräftige Investitionen ins staatliche Gesundheitssystem. Es ist daher höchste Zeit, dass Superreiche und GroßunternehmerInnen endlich ihren Teil zum gesellschaftlichen Wohl beitragen. Es braucht dringend progressive Vermögens- und Erbschaftssteuern.“



„Wenn große Menschenansammlungen vermieden werden sollen, dann muss das auch bedeuten, dass SchülerInnen frei bekommen und Kindergärten geschlossen werden“, fordert Stich. „Junge Kinder können nicht unbeaufsichtigt zuhause bleiben, und das bedeutet, dass in vielen Fällen die Eltern daheim bleiben werden müssen, statt zur Arbeit zu gehen. Sie müssen weiterhin ihre Löhne und Gehälter beziehen können, und das bedeutet einen finanziellen Aufwand.“



„Darüber hinaus braucht es kräftige Investitionen in das staatliche Gesundheitssystem, um kranke Menschen effizient und optimal versorgen zu können. Mit dem Sozialabbau-Kurs der Kurz-Regierung muss hier jetzt Schluss sein. Wenn es um Menschenleben geht, dann muss das Geld bereitgestellt werden“ so Stich.



„Dieser Aufwand darf nicht denjenigen aufgebürdet werden, die im Leben ohnehin schon schwer zu tragen haben. Es kann nicht sein, dass ArbeitnehmerInnen, Selbstständige und Kleinunternehmen durch das Corona-Virus in Geldnöte geraten“, fordert Stich. „Um die wirtschaftliche Herausforderung zu bewältigen, müssen jetzt insbesondere Superreiche und GroßunternehmerInnen ihren Teil beitragen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren über zahlreiche Steuergeschenke freuen dürfen. Jetzt ist an der Zeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“





