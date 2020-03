Stadt Wien: Bestellung des neuen Bereichsleiters für Förderwesen

Wien (OTS/RK) - Der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Ludwig, bestellte den stv. Leiter der MA5 (Finanzwesen), Mag. Christoph Maschek, zum Bereichsleiter für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens im Magistrat. Im Beisein von Finanzstadtrat KR Peter Hanke, Finanzdirektor Mag. Dietmar Griebler, MBA und Landtagsdirektor Dr. Günther Smutny wurde Maschek vom Magistratsdirektor der Stadt Wien, Dr. Erich Hechtner, das Bestellungsdekret gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) überreicht.

Der neue Bereichsleiter für Förderwesen ist mit sofortiger Wirksamkeit bestellt und mit einem Weisungsrecht – ausgenommen gegenüber dem Finanzdirektor der Stadt Wien – ausgestattet.

Folgende Aufgaben wird der neue Bereichsleiter für Förderangelegenheiten wahrnehmen:

Grundsätzliche Analyse, Aufarbeitung und Weiterentwicklung des bestehenden magistratsweiten Fördersystems

Entwicklung von (Rahmen-)Förderrichtlinien unter Einbeziehung der nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) zuständigen Förderdienststellen

Erarbeitung möglichst einheitlicher Standards (Definitionen, Nomenklaturen und Vorlagen) zur Schaffung vergleichbarer bzw. zumindest ähnlicher (Prozess-)Abläufe

Grundsätzliche Beratung und Koordination der Förderdienststellen – beginnend vom jeweiligen Förderansuchen bis zur abschließenden Überprüfung der widmungsgemäßen Fördermittelverwendung (Förderkontrolle)

Evaluierung und Optimierung der Förderabwicklung einschließlich Prüfung möglicher Organisationsvarianten unter Einbeziehung der nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) zuständigen Förderdienststellen

Erarbeitung von Compliance-Regelungen (z.B.: hinsichtlich Unvereinbarkeiten), die von Förderwerberinnen und Förderwerbern einzuhalten sind

Prüfung der Umsetzbarkeit von Empfehlungen des Rechnungshofes bzw. Stadtrechnungshofes im Einvernehmen mit der geprüften Förderdienststelle sowie Monitoring von Umsetzungsmaßnahmen

Ausbau und Optimierung von Schnittstellen zum Fördermittelmanagement und zur Trans­parenzdatenbank

Austausch mit externen Fördergeberinnen bzw. Fördergebern der Stadt Wien im Hinblick auf die Erfordernisse der Transparenzdatenbank

Weiterentwicklung des bestehenden Berichtswesens im Subventions- bzw. Förderbereich hin zu einem automatisierten und standardisierten Berichtswesen mit entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten

Koordination und Ausarbeitung von rechtlichen Vorhaben, die das stadteigene Förderwesen betreffen, unter Einbeziehung der nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) zuständigen Förderdienststellen

Werdegang

Christoph Maschek ist in Wien geboren und aufgewachsen. 2006 hat er das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien abgeschlossen – mit 2007 trat er in den Dienst der Stadt Wien ein. Sein beruflicher Werdegang begleitete ihn durch das Magistratische Bezirksamt 4./5. Bezirk, MA 63 - Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand und die MA 5 – Finanzwesen, wo er seit April 2018 die Stellvertretung des Dienststellenleiters innehat. (Schluss) lei



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Leitner

Mediensprecherin Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner

Tel.: +43 1 4000 82552

E-Mail: andrea.leitner @ wien.gv.at



Mag. Nikolai Moser

Mediensprecher Finanzstadtrat KR Peter Hanke

Tel.: +43 1 4000 81218

E-Mail: nikolai.moser @ wien.gv.at