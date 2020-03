ARBÖ: „Linzer Autofrühling 2020“ und „Masters of Dirt“ in Wien – Zwei Veranstaltungs-Höhepunkte mit ARBÖ-Vorteilen

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bietet zwei Veranstaltungs-Höhepunkte. Einerseits „Masters of Dirt“ mit vier Shows an drei Tagen in Wien. Andererseits der „Linzer Autofrühling 2020“ in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Beide Veranstaltungen bringen nicht nur zigtausende Zuschauer und Staus sowie lange Verzögerungen, sondern auch Vorteile für ARBÖ-Mitglieder, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Von Freitag, 13.03.2020, bis Sonntag, 15.03.2020, werden über 80 Athleten und Künstler auf BMX-Rädern, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Schneemobilen einzigartige Stunts und Performances zeigen. Rund 30.000 Fans werden zu den 4 Shows „pilgern“. Viele der Zuseher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Staus werden wie so oft bei Großveranstaltungen in der Halle der Wiener Stadthalle auf der Felberstraße, der Gablenzgasse, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel nicht ausbleiben. Der Abendverkehr wird vor allem am Freitag und Samstag das Seinige zu langen Verzögerungen beitragen. Autofahrer müssen bei der Parkplatzsuche neben der Knappheit der Stellplätze bei Großveranstaltungen auch die generelle Kurzparkzone beachten. Diese gilt am Freitag von 9 bis 22 Uhr, am Samstag und am Sonntag von 18 bis 22 Uhr und beschränkt die Parkzeit auf maximal 2 Stunden. Als Alternativen zum „Parkplatz unter freiem Himmel“ bieten sich die Märzparkgarage, die Stadthallengarage und die Garagen in der Lugner-City an. In der Märzparkgarage und der Stadthallengarage gelten Veranstaltungspauschalen von Euro 7,-. Öffentlich reisen Besucher am besten mit der U-Bahnlinie U6, sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A an. „ARBÖ-Mitglieder haben bei Masters of Dirt auch heuer wieder einen nicht unbedeutenden Vorteil. Beim Onlinekauf der Tickets über Oeticket gibt es mit Rabattcode 10 Prozent Preisnachlass. Genauere Infos gibt es auf www.arboe.at oder telefonisch unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: „Linzer Autofrühling“ wird 50 – ARBÖ mit Messeangeboten und Moped-Simulator=

Das „Mekka“ für Autointeressierte wird von kommenden Freitag, 13.03.2020“ bis Sonntag, 15.03.2020, das Design-Center in Linz. Viele namhafte Autohersteller von Alfa Romeo bis zu Toyota werden mit ihren oberösterreichischen Partner vor Ort sein. Vom günstigsten Fahrzeug, dem Fiat Panda um 12.090 Euro bis zum teuersten Ausstellungsstück, dem Porsche Taycan Turbo um 185.000,- Euro, werden bis zu 300 Neuwagen zu bestaunen sein. Längere Verzögerungen bei der Anreise sollte Besucher, die mit einem Fahrzeug anreisen , rund um das Design-Center, auf der Franckstraße und der Goethestraße einplanen. Der ARBÖ rät den Messebesuchern soweit als möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Insgesamt 7 Linien der Linz AG halten am oder in der Nähe des Design Centers.

„ARBÖ-Mitglieder erhalten Ermäßigungen beim Eintritt. Wir sind auch vor Ort mit einem Stand und dem Motorrad-Simulator vertreten. Beim ARBÖ-Stand stehen die Kolleginnen und Kollegen nicht nur für fast alle Fragen rund um Mobilität zur Verfügung. Wir haben auch spezielle „Zuckerl“ für ARBÖ-Mitglieder und Noch-Nicht-Mitglieder“, weiß ARBÖ-Experte Thomas Haider abschließend.

