„Hahnenkampf“ bei der „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Die „Soko“-Top-Cops im doppelten Einsatz: Die „Soko Kitzbühel“ gerät in einem neuen Fall des ORF-Krimidauerbrenners am Dienstag, dem 10. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 mitten in einen „Hahnenkampf“ in der Filmbranche. „Ein hoher Preis“ wird für die „Soko Donau“ zum Dakapokrimi, in dem die heile Welt am idyllischen Altausseer See doch nicht ganz so heil ist, wie es auf den ersten Blick scheinen würde.

„Soko Kitzbühel – Hahnenkampf“ (Dienstag, 10. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L’Arronge und Heinz Marecek sowie Martin Leutgeb und Michael Menzel in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Bei Grabungen auf einer Baustelle wird die Leiche des jungen Paul Rebes aus der Erde gehoben. Das „Soko“-Team untersucht daraufhin die zuständige Baufirma von Reinhard Gatscher (Michael Menzel) sowie dessen Bauführer Karl Seber (Martin Leutgeb). „Erdbewegungen Gatscher“ scheint sauber zu sein, doch dann meldet unerwartet ein junges Filmteam seinen Hauptdarsteller als vermisst. Dieser war tatsächlich Paul, der von der großen Schauspielkarriere geträumt hat und nun mit dem Independent-Film „Hahnenkampf“ durchstarten wollte. Nina (Julia Cencig) und Lukas (Jakob Seeböck) nehmen die Filmemacherinnen Anne (Victoria Nikolaevskaja) und Tine (Theresa Martini) genauer unter die Lupe, die sich als durchaus gerissen herausstellen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Ein hoher Preis“ (Dienstag, 10. März, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Gregor Seberg, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Barthel

Die Ukrainerin Nadja wird von Oberstaatsanwalt Dr. Seiler (Paul Matic) tot aus dem Altausseer See gefischt. Die junge Frau war Haushälterin der Leitners, Inhaber einer alteingesessenen Tischlerei im Ort, und soll kurz vor ihrem Tod ein Baby geboren haben. Doch vom Kind fehlt jede Spur. Johanna Leitner (Sarah Jung), ihre Arbeitgeberin, ist erschüttert, hat sie doch selbst gerade eine Fehlgeburt erlebt. Doch bald werden die Ermittler misstrauisch. Ist die heile Welt am idyllischen See doch nicht so heil?

Die zwölfte Staffel von „Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

