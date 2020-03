Generali Vitality startet neue Generation

Jede dritte Frau und jeder vierte Mann in Österreich bewegt sich zu wenig. Weiterentwickeltes Gesundheitsprogramm soll Menschen zu mehr Bewegung motivieren.

Wien (OTS) - Am 9. März geht in Österreich eine neue Generation von Generali Vitality an den Start. Mit dem Launch setzt die Generali Versicherung ihre Ausrichtung als der Gesundheitspartner in Österreich fort. Das weiterentwickelte Generali Vitality Gesundheitsprogramm will Menschen in Österreich mit vielen interaktiven Features zu mehr Bewegung motivieren. Denn 26 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen bewegen sich hierzulande entsprechend einer internationalen Studie des Instituts RAND zu wenig. Als Richtwert wurde dazu das von der Weltgesundheitsorganisation definierte Mindestmaß an körperlicher Betätigung von 150 Minuten pro Woche herangezogen.

Arno Schuchter, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing, erläutert: „Als lebenslanger Partner unserer Kunden möchte die Generali Versicherung zu einem gesünderen Lebensstil und letztendlich mehr gesunden Lebensjahren in Österreich beitragen. Bei der neuen Generation von Generali Vitality steht die Bewegung noch stärker im Fokus. Mit spielerischen Elementen, zusätzlichen attraktiven Partnern sowie einer einfachen und intuitiven Interaktion wollen wir die Anreize zur Gesundheitsprävention weiter verstärken.“

Generali Vitality in neuem Look and Feel

Für die zweite Generation von Generali Vitality wurde das Portal www.generalivitality.com/at neu gestaltet und eine moderne App entwickelt, die eine einfache Teilnahme am Programm ermöglicht. Die attraktive Apple Watch Activity, eine wöchentliche Bewegungs-Challenge sowie die neuen Partner Spotify und Zalando steigern die Motivation für ein gesundheitsbewusstes und gesünderes Leben.

Die wichtigsten Neuerungen auf einem Blick:

Wöchentliche Belohnungen bei Zalando, Spotify oder Amazon.de

Im Rahmen der Generali Vitality Challenge können Mitglieder durch Erreichen individuell vorgegebener Bewegungsziele jede Woche online am Generali Vitality Rad drehen und so entweder Gutscheine von Spotify, Zalando, Amazon.de gewinnen oder 200 Bewegungs- und Sportpunkte sammeln.





Im Rahmen der Generali Vitality Challenge können Mitglieder durch Erreichen individuell vorgegebener Bewegungsziele jede Woche online am Generali Vitality Rad drehen und so entweder Gutscheine von Spotify, Zalando, Amazon.de gewinnen oder 200 Bewegungs- und Sportpunkte sammeln. Mit regelmäßiger Bewegung zur neuen Apple Watch

Ein weiteres Highlight ist die Apple Watch Activity. Dieses neue Programm bietet die Möglichkeit, eine Apple Watch durch reguläres Training zu verdienen. Erreichen die Mitglieder ihre monatlichen Fitnessziele, erhalten sie bis 480 Euro über einen Zeitraum von 24 Monaten zurück.



Ein weiteres Highlight ist die Apple Watch Activity. Dieses neue Programm bietet die Möglichkeit, eine Apple Watch durch reguläres Training zu verdienen. Erreichen die Mitglieder ihre monatlichen Fitnessziele, erhalten sie bis 480 Euro über einen Zeitraum von 24 Monaten zurück. Preissenkung für Generali Vitality Mitgliedschaft

Um noch mehr Menschen von Generali Vitality zu begeistern und ihnen ein vitaleres Leben zu ermöglichen, wird der Mitgliedsbeitrag von Generali Vitality von monatlich 9,98 Euro auf 6,50 Euro gesenkt.

So funktioniert Generali Vitality

Das Prinzip von Generali Vitality basiert auf den drei Säulen Bewusst machen, Aktiv leben und Belohnt werden und ist somit das einzige Programm, dass die Komponenten Gesundheit, Bewegung und Belohnung in einer App vereint. Wer nachweislich etwas für seine Gesundheit unternimmt, sammelt Vitality Punkte und erhöht somit seinen persönlichen Vitality Status – von Bronze über Silber und Gold bis zu Platin. Je nach Höhe des Vitality Status erhält das Mitglied Belohnungen in Form von Gutscheinen attraktiver Partner. Zusätzliche Punkte bringen Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Bewegung bereits bei moderatem Puls ohne den höchsten sportlichen Anspruch.

Generali Vorstand Arno Schuchter betont: „Gesundheit und Sport werden immer digitaler. Mit der neuen Generation von Generali Vitality ist uns eine sehr gute Weiterentwicklung gelungen. Die einfache Handhabe ist dabei eine wesentliche Voraussetzungen, um zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren.“

In die Generali Vitality App laden Nutzer völlig freiwillig Nachweise ihres gesunden Lebensstils hoch, zum Beispiel die von ihrer Fitness-Uhr erfassten Schritte, die Vorsorgebescheinigung ihres Arztes oder die Ergebnisse von online absolvierten Gesundheits- oder Ernährungschecks. Höchste Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten: Welche Daten der Kunde zur Verbesserung seines Status einreicht, entscheidet er selbst. Die Informationen gehen an die Generali Vitality GmbH – eine rechtlich eigenständige Einheit. Die Generali Versicherung bekommt lediglich den Vitality Status sowie Informationen zum Vertragsstatus mitgeteilt.

Generali – ein Lebenslanger Partner für die Gesundheit

Die Generali Versicherung startete Generali Vitality im Herbst 2017 in Österreich als eigenständiges Gesundheitsprogramm zur Prävention und Kundenbindung. Personen ab 18 Jahren können exklusiv über die Generali Versicherung eine Generali Vitality Mitgliedschaft erwerben – unabhängig vom Gesundheitszustand, ohne Altersbegrenzung und Gesundheitsprüfung. Generali Vitality ist an kein Versicherungsprodukt gekoppelt, ein bestehender Generali Versicherungsvertrag vergünstigt jedoch die Mitgliedschaft.

Über die Komponenten Gesundheit, Ernährung und Bewegung motiviert Generali Vitality hierzulande bereits tausende Mitglieder zu einem gesünderen Lebensstil. Weltweit ist das Programm inzwischen in 24 Ländern über alle Kontinente hinweg erhältlich und hat mehr als 16 Millionen Mitglieder.

Hinweis:

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter, jedoch nicht um ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf von Versicherungsprodukten. Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt – die genaue Definition und der Umfang des Versicherungsschutzes sind in den jeweiligen Vertragsgrundlagen festgehalten.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group.Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 66 Milliarden Euro im Jahr 2018 vertreten. Mit rund 71.000 MitarbeiterInnen sowie 61 Millionen KundInnen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Die Generali hat das Ziel, ein lebenslanger Partner ihrer Kunden zu sein, der dank seines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen bietet. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.



Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at