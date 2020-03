klimaaktiv Pakt wird bis 2030 fortgeschrieben

Freiwilliges, transparentes Klimaschutzprogramm für Großbetriebe geht in die nächste Runde

Wien (OTS) - Der klimaaktiv pakt2020 setzt mit zwölf österreichischen Großbetrieben ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm um. Bereits jetzt konnten sämtliche Ziele vorzeitig erreicht werden. Mit neuen Zielen wird das Erfolgskonzept nun bis 2030 fortgeführt. Unternehmen, die im Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen wollen, können sich ab sofort bewerben.

„Die Wirtschaft und insbesondere lösungsorientierte Unternehmen spielen eine maßgebliche Rolle, wenn wir die Herausforderungen unserer Zukunft bewältigen wollen. Die Großbetriebe des klimaaktiv Pakts sind damit ein wichtiger Hebel, um die österreichischen Klimaziele zu erreichen. Besonders, wenn diese für andere Unternehmen als Vorbilder dienen, werden wir hier einiges bewegen – auch über die Grenzen Österreichs hinaus“, so Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).

Das Konzept "klimaaktiv Pakt"

Mit dem klimaaktiv Pakt bietet das BMK österreichischen Großbetrieben ein freiwilliges, glaubwürdiges und transparentes Bündnis für den Klimaschutz. Unter professioneller Begleitung durch die Expertinnen und Experten von klimaaktiv erarbeiten die Paktpartner individuelle Klimaschutzkonzepte und setzen diese auf betrieblicher Ebene um. Der strukturierte Prozess, in dem die Zielerreichung überprüft und Maßnahmen laufend optimiert werden, schafft maximale Glaubwürdigkeit sowie Transparenz nach innen und außen.

Reduktion der Treibhausgase um mindestens 50 Prozent

Durch die Teilnahme am klimaaktiv Pakt setzen sich nachhaltige Unternehmen das ehrgeizige Ziel, ihre Treibhausgase bis 2030 um mindestens 50 Prozent zu reduzieren (Basis 2005). Damit einher geht das klare Bekenntnis der Paktpartner, das nationale Klimaschutzziel nicht nur zu unterstützen, sondern sogar übertreffen zu wollen und so zu einem wesentlichen Träger der nationalen Energie- und Klimawende zu werden. Zur Erreichung dieses ambitionierten Ziels setzt der klimaaktiv Pakt auf einen ganzheitlichen Ansatz. Nur durch ein breites Bündel an Maßnahmen kann die geplante Treibhausgasreduktion auch tatsächlich umgesetzt werden.

Teilnahmekriterien und Kontakt

Der Beitritt zum klimaaktiv Pakt steht allen österreichischen Großbetrieben offen. Teilnehmen können nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch alle Institutionen, Verbände, Organisationen und öffentliche Betriebe mit entsprechender Größe. Ausgeschlossen sind all jene Unternehmen, die in den Geltungsbereich der EU Emissionshandelsrichtlinie (ETS-Betriebe) fallen.

Interessierte, zukunftsorientierte Großbetriebe, die einen glaubwürdigen und wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten sowie von den innovativen Klimaschutzkooperationen, Maßnahmen und Aktivitäten der Initiative klimaaktiv profitieren wollen, wenden sich für weitere Informationen und Details ab sofort und unverbindlich an die Expertinnen und Experten von klimaaktiv:

Ihr Ansprechpartner:

klimaaktiv Pakt Geschäftsstelle

Ing. Mag. Georg Trnka

Österreichische Energieagentur

georg.trnka @ energyagency.at

T: +43 (0)1 586 15 24 - 173

Über klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten und Akteure: www.klimaaktiv.at

