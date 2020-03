KlimaaktivistInnen beflaggen Stadtturm von Waidhofen/Ybbs

Umwelt-Protestbewegung erstarkt auch am Land

Waidhofen an der Ybbs/St.Pölten/Wien (OTS) - Regelmäßige Demonstrationen für Klimagerechtigkeit mit je 150 bis 200 TeilnehmerInnen wurden ein Jahr lang monatlich in Waidhofen/Ybbs abgehalten. Beim 12. Protest am Samstag 7. März 2020 beflaggten die „Waidhofner Klimaproteste“ den historischen Stadtturm mit der Forderung nach einem „wirksamen Klimafahrplan für alle“ zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Die ProtestteilnehmerInnen richten sich mit ihrer Hauptforderung, der schnellen Umsetzung einer progressiven ökologischen Steuerreform, an die österreichische Bundesregierung. Weitere Forderungen sind das 1-2-3-Ticket für alle Öffis ab 1. Jänner 2021, die Besteuerung des Flugverkehrs, die Eindämmung der viel zu hohen Bodenversiegelung, Mobilitätskonzepte ausgehend vom öffentlichen Verkehr, einheitliche Pfandsysteme zur Reduktion des Mülls sowie Forschungen zur Umsetzung einer Wirtschaft ohne Wachstumszwang.

Klimakonferenz der Zivilgesellschaft



Bei der im Mai angesetzten 3. Waidhofner „Klimakonferenz der Zivilgesellschaft“ werden die AktivistInnen weitere Aktionen planen: neuerliche Proteste, die Umsetzung regionaler Projekte oder die Mitgestaltung auf politischer Ebene.

