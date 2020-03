Nachhaltiger Trinkgenuss: beWell+15 und BWT bringen mehr Geschmack in das Wasser

Beliebte „beWell+15“-Essenzen beleben jetzt auch den Wassergenuss von BWT.

Nachhaltiger und vitalisierender Getränkegenuss als gelebter Alltag – das ist ein begrüßenswerter Anspruch, den viele Menschen heutzutage an sich selbst stellen, die bewusst gesund und bewusst nachhaltig leben möchten. Mit den vier vitaminreichen ‚beWell+15‘-Geschmacksessenzen ist das ab jetzt auch möglich. Auf Wasser- oder Saftflaschen aus Plastik kann ab sofort verzichtet werden. Somit werden CO₂-Ausstoß und Plastikmüll reduziert Wolfgang Helmberger, Head of Group Marketing PoU/Pool bei BWT

Mondsee (OTS/LCG) - Wasser ist lebensnotwendig und der Stoff, der unseren Körper antreibt. Damit alles in Balance bleibt, sollte ausreichend Flüssigkeit aufgenommen werden – laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) mindestens zwei bis drei Liter pro Tag. Und das fällt manchmal schwer. Leichter geht es mit den vier wohltuenden Geschmacksessenzen des neuen Lifestyle-Getränkekonzepts „beWell+15“. Sie verleihen mehr Geschmack und liefern zusätzlich Energie. Bereits 100 Milliliter der „beWell+15“-Essenzen enthalten wertvolle Mineralien, Vitamine und Mikronährstoffe, die für Vitalität und Wohlbefinden sorgen.

„Nachhaltiger und vitalisierender Getränkegenuss als gelebter Alltag – das ist ein begrüßenswerter Anspruch, den viele Menschen heutzutage an sich selbst stellen, die bewusst gesund und bewusst nachhaltig leben möchten. Mit den vier vitaminreichen ‚beWell+15‘-Geschmacksessenzen ist das ab jetzt auch möglich. Auf Wasser- oder Saftflaschen aus Plastik kann ab sofort verzichtet werden. Somit werden CO₂-Ausstoß und Plastikmüll reduziert“ , so Wolfgang Helmberger, Head of Group Marketing PoU/Pool bei BWT.

Guter Geschmack mit jedem Schluck: Vier Essenzen für den individuellen Frischekick

Die leckeren Essenzen „green hope+15“, „herb happinez+15“, „pink positive+15“ und „body guard+15“ von „beWell+15“, in denen wertvolle Nährstoffe und viele Vitamine stecken, verleihen dem Wasser nicht nur einen köstlichen, individuellen Geschmack, sondern tragen auch zum Wohlbefinden bei.

Während der Energie-Booster „pink positive+15“ mit dem natürlichen Aroma aus Grapefruit und Moringa den Kopf freimacht und zu einer normalen Funktion des Immun-, Nerven- und Energiestoffwechselsystems beiträgt, sorgt „body guard+15“ für einen ordentlichen Frischekick – nicht nur für den Körper, sondern vor allem für den Geist. Limette und Ingwer verleihen eine spritzige und angenehm herbe Geschmacksnote.

Frisch und grün kommt die Essenz „green hope+15“ mit dem Geschmack von Gurke und Minze daher und ist der perfekte Begleiter für mehr Vitalität im Alltag. Zudem wird mit dem enthaltenen Vitamin C die Kollagenbildung zur normalen Funktion der Haut sowie des Immun- und Nervensystems gefördert.

Für die Extraportion gute Laune und Anti-Müdigkeit sorgt „herb happinez+15“. Elegant, aber mit leicht herber Note durch Grüntee, die Würze von Ginseng und dem Geschmack von Moringa, sorgt die Essenz für ein belebendes Frischgefühl im Mund.

Die Geschmacksessenzen von „beWell+15“ sind frei von Farbstoffen, künstlichen Süßungs- und Konservierungsmitteln. Es wird ausschließlich natürliche Fruchtsüße und kein raffinierter Industriezucker verwendet. Bereits 100 Milliliter von einer im Wasser aufgelösten Essenz (Verhältnis 1:9) enthalten wertvolle Mineralien, Vitamine und Mikronährstoffe, die für mehr Vitalität sorgen.

Still, prickelnd, kalt oder heiß: jede Essenz trägt auf ihre einzigartige Weise zum Wohlbefinden von Körper und Geist bei.

Dream-Team für einen bewussten und vitalen Lebensstil

Besonders in Kombination mit dem BWT Magnesium Mineralized Water können die erfrischend leckeren „beWell+15“-Essenzen ihre Wirkung ideal entfalten. Durch die patentierte Magnesium-Technologie von BWT werden störende Geruchs- und Geschmacksstoffe wie Chlor, Schwermetalle wie Blei oder Kupfer sowie der Kalkgehalt im Leitungswasser reduziert und mit Magnesium in Ionenform angereichert. Der weiche und runde Wassergeschmack bietet die optimale Basis für den individuellen und gesunden Trinkgenuss. Während das Mineral Magnesium an über 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist und bei ausreichender Versorgung auch die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit positiv beeinflusst, bereichern die Essenzen den Körper mit Vitaminen. Nur 100 Milliliter eines Drinks decken schon 15 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs der enthaltenen Vitamine und unterstützen einen bewussten Lebensstil.

Die neuen „beWell+15“-Essenzen gibt es im Onlineshop auf www.bwt.com/shop.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

BWT AG

Andrea Rudlstorfer

Tel.: +43 6232 5011-1186

Andrea.Rudlstorfer @ bwt-group.com



leisure communications

Marlies Brenn

Tel.: +43 664 8563003

mbrenn @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse