Aktuelle Lage zum Corona-Virus

In Österreich bisher 4.509 Testungen und 99 Erkrankte, davon zwei in Tirol wieder genesen - in Italien 5.883 Erkrankte, in Frankreich 949, in Deutschland 800, europaweit 9.775

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Bei der im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Bundesministeriums für Inneres am 8. März 2020 um 8:30 Uhr abgehaltenen Lagebesprechung wurde die Situation zum Corona-Virus in Österreich ressortübergreifend analysiert. Bisher gab es 4.308 Testungen in Österreich und 99 Erkrankte, davon 32 in Wien, 31 in Niederösterreich, acht in der Steiermark, acht in Tirol, sieben in Oberösterreich, sieben in Salzburg, vier im Burgenland und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg.

Bei den beiden genesenen Personen handelt es sich um jene beiden Italiener, die in Innsbruck beschäftigt sind und in Österreich nach einem Heimataufenthalt positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren.

In Italien gibt es zurzeit 5.883 Erkrankte, in Frankeich 949, in Deutschland 800 und europaweit 9.775. Weltweit wurden bisher insgesamt 106.108 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt weltweit derzeit 3.594, die Anzahl der Genesenen beträgt 59.941.

Bezogen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus' kündigte die Bundesregierung eine Erhöhung der finanziellen Mitteln des Arbeitsmarktservice (AMS) für die Kurzarbeit an. Damit sollen vor allem betroffene Branchen wie die Luftfahrt und Tourismus unterstützt werden.

Das Außenministerium hat für die fünf italienischen Regionen Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Marken und Piemont eine "partielle Reisewarnung" (Sicherheitsstufe 5) ausgerufen. Vor Reisen in diese Regionen wird gewarnt.

Weitere Informationen zu internationalen Reisewarnungen finden Sie unter

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ gefunden

werden.

