Aktuelle Lage zum Corona-Virus

In Österreich gab es bisher 4.308 Testungen und 74 Erkrankte, davon sind zwei in Tirol wieder genesen. In Italien gibt es 4.636 Erkrankte, in Deutschland 670, europaweit 7.538.

Wien (OTS) - Bei der im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Bundesministeriums für Inneres am 7. März 2020 um 8:30 Uhr abgehaltenen Lagebesprechung wurde die Situation zum Corona-Virus in Österreich ressortübergreifend analysiert. Bisher gab es 4.308 Testungen in Österreich und 74 Erkrankte, davon vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, sechs in der Steiermark, sieben in Tirol, 23 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg.

Bei den beiden genesenen Personen handelt es sich um jene beiden Italiener, die in Innsbruck beschäftigt sind und in Österreich nach einem Heimataufenthalt positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren.

In Italien gibt es zurzeit 4.636 Erkrankte, in Deutschland 670. Weltweit wurden bisher insgesamt 102.186 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt weltweit derzeit 3.491, die Anzahl der Genesenen beträgt 57.389.

Die Vertreter der Bundesregierung kündigten am 6. März 2020 drei Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus an.

Direktflüge in den Iran, nach Südkorea und Flüge zu den norditalienischen Flughäfen sollen eingestellt werden. Außerdem wird es punktuelle Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien und Maßnahmen betreffend Drittstaatenangehöriger geben. Diese Maßnahmen sollen ab nächster Woche umgesetzt werden.

Aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea und dem Iran hat das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten für Reisen in diese Länder eine Reisewarnung der höchsten Stufe (Sicherheitsstufe 6) verhängt. Reisenden wird empfohlen diese Länder – zumindest vorübergehend – möglichst rasch zu verlassen. Bis zur Ausreise wird angeraten größere Menschenansammlungen zu vermeiden und den Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden Folge zu leisten.

Weitere Informationen zu internationalen Reisewarnungen können unter

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ gefunden

werden.

Israel verhängte ab Freitag, 6. März 2020, ein Einreiseverbot für sämtliche aus Österreich, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz kommende Reisende. Ausgenommen sind jene Reisende, die in Israel über einen gültigen Aufenthaltsstatus verfügen sowie israelische Staatsangehörige.

Diese werden jedoch in eine 14-tägige Quarantäne genommen. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des Außenministeriums

(https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/israe

l/).

Die Bundesregierung kündigte Überbrückungsmaßnahmen des Wirtschaftsministeriums an: Betrieben, die vom Corona-Virus und dessen Folgen betroffen sind, soll eine Kreditgarantie von zehn Millionen Euro gewährt werden.

Gesundheits-Hotline 1450 und Informations-Hotline 0800 555 621

Die Informations-Hotline 0800 555 621 informiert zu allgemeinen Fragen, wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten, erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie 1450. Das Innenministerium unterstützt die AGES mit einem Call Center. Allein im Call Center des BMI gingen seit 24. Februar 2020 4.875 Anrufe ein.

Tägliche Informationen zur aktuellen Lage zum Corona-Virus an die Öffentlichkeit erfolgen aus dem Medienzentrum im BMI und per Presseaussendung. In Anlassfällen wird separat informiert.

Internationale Lage und Reisewarnungen

Auch zu den Behörden der umliegenden Länder besteht engmaschiger Kontakt und regelmäßiger Austausch der aktuellen Lage.

Das Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten informiert zu aktuellen Reisewarnungen unter https://www.bmeia.gv.at.

