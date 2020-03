„Besser essen – länger leben“: Richtige Vorsorge durch gesunde Lebensweise.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 14. März 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Übergewicht ist eines der größten Probleme für die Gesundheit; zu viele Menschen haben zu viel Körpergewicht, wie auch eine aktuelle Gesundheitsstudie der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) zeigt. Und das wiederum kann selbst im Arbeitsalltag zu negativen Auswirkungen führen.

Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst Gesund“ zum Thema „Besser essen, länger leben“ widmet sich auch „Land und Leute“ diesem Thema. Dabei wird u.a. gezeigt, wieviel Zucker in verschiedenen Getränken enthalten ist, wie Jause und abendliche Snacks gesünder gestaltet werden können und welche Bedeutung Bewegung und Stressmanagement für eine gesunde Lebensweise und bessere medizinische Werte haben.

Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 14. März:

*Wissenswertes rund um den Käse.

Auf den Spuren der Käsevielfalt in Niederösterreich: In der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra und bei den „Käsewölfen“, einer Käserei in Wolfpassing, geht es u.a. um Fragen der Produktion und der richtigen Lagerung von Käse sowie um die Verwertung von Käseresten.

*Wein mit individueller Handschrift.

Im niederösterreichischen Kamptal erklärt „Land und Leute“, wie jeder Wein zu seiner ganz speziellen „Handschrift“ kommt – im Zusammenspiel aus Lage, Arbeit in Weingarten und Keller sowie dem nötigen Gespür des Winzers für „seinen“ Wein.

*Seuchen-Schutz für Schweine.

Wie Landwirte ihre Tiere vor möglichen Seuchen – etwa der afrikanischen Schweinepest – bestmöglich schützen können, zeigt eine Reportage beim Schweinezüchter Martin Ziegelbäck im oberösterreichischen Steinhaus bei Wels.

*Wasser-Sicherheit für Landwirte.

Wie sich die Wassersituation am eigenen Standort entwickeln wird, ob sich das Anlegen eines Wasserspeicherteichs lohnt und welche Obst-und Gemüsekulturen künftig angebaut werden können: Das erfahren steirische Landwirte anhand verschiedener Klimaszenarien im neuen Onlinetool „Steirerteich“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at