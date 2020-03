Österreichische Jugendkonferenz: Jugendliche gestalten Europa aktiv mit

Jugendliche im Dialog auf Augenhöhe mit der Politik

Götzis/Wien (OTS) - Von 4.-6. März fand in Götzis, Vorarlberg, die 2. Österreichische Jugendkonferenz statt, bei der rund 60 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren über ein jugendgerechtes Österreich und Europa diskutierten – zum Teil sogar direkt mit Politiker*innen.



Jugendkonferenz setzt Anliegen der EU-Programme um

Der Verein „IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung“ hat als Nationalagentur für die EU-Jugendprogramme die Konferenz mitorganisiert: „ Wir unterstützen die Österreichische Jugendkonferenz, weil sie konkret die Anliegen der EU-Jugendprogramme in die Tat umsetzt: Junge Menschen kommen auf Augenhöhe mit der Politik in Kontakt und gestalten Europa aktiv mit – das fördert zum Beispiel der EU-Jugenddialog “, so Gerhard Moßhammer, Direktor der Nationalagentur. Hauptorganisatorin war die Koordinierungsstelle Jugenddialog in der Bundesjugendvertretung, weitere Mitorganisatoren Landesjugendreferate und BMAFJ.

Junge Menschen bringen aktiv ihre Anliegen ein

Die Jugendlichen diskutierten die regionale Umsetzung der Youth Goals – der Ziele für ein jugendgerechtes Europa der Zukunft – untereinander und mit Bernadett Humer, Sektionsleiterin für Familien und Jugend im BMAFJ, Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner und vier für Jugend zuständigen Landesrät*innen. Besonders die Youth Goals „Gute Arbeit für alle“, Gutes Lernen“ und „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“ waren Thema. Zuvor hatten 3.300 junge Österreicher*innen in einer Online-Konsultation ihre Meinungen und Bedürfnisse dazu kundgetan.

