Medieninformation: Neue Volkspartei Kärnten gratuliert dem Wirtschaftsbund zu sensationellem Ergebnis

LPO Gruber und LR Schuschnig zum Ergebnis der WK-Wahlen: „77,3% der Stimmen sind ein unmissverständliches Signal der Kärntner Unternehmer"

Klagenfurt (OTS) - Hocherfreut reagiert ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber auf den Wahlsieg des Wirtschaftsbundes bei den Wirtschaftskammer-Wahlen. „Wirtschaftsbundobmann Jürgen Mandl hat das exzellente Wahlergebnis von 2015 um sensationelle 13 Prozentpunkte ausgebaut“, so Gruber. „Das ist ein klares Signal der Kärntner Unternehmerschaft: Die ÖVP ist und bleibt die Wirtschaftspartei und Jürgen Mandl ist der richtige Mann der Spitze der Wirtschaftskammer.“ Gruber bedankt sich bei Mandl und seinem Team für den Einsatz und bei den Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmern für den enormen Vertrauensbeweis. Gruber: „Die Kärntner Wirtschaftstreibenden haben damit klar zum Ausdruck gebracht, dass sie eine gewichtige Stimme in der Interessensvertretung wollen und dass nur Jürgen Mandl diese gewichtige Stimme sein kann.“

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig wertet dieses überwältigende Votum für den Wirtschaftsbund auch als Anerkennung für die geleistete Arbeit der letzten fünf Jahre. „Jürgen Mandl erntet heute die Früchte für seinen unermüdlichen Einsatz für die Interessen der Unternehmer“, sagt Schuschnig. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit sei in den letzten Monaten und Jahren vieles gelungen. „Wir haben mit der Wirtschaftsombudsstelle und den Maßnahmen zur Entbürokratisierung große Schritte in die richtige Richtung gemacht“, erinnert Schuschnig. „Mit Jürgen Mandl arbeiten wir gemeinsam für die Kärntner Unternehmer und ziehen an einem Strang in dieselbe Richtung. Das ist der beste Weg, um Dinge voranzubringen“ so Schuschnig. Diesen Weg gelte es konsequent fortzusetzen, denn: „Dieses sensationelle Wahlergebnis ist Dank und Auftrag zugleich“, so Schuschnig weiter. „Wir behalten den von uns gelebten starken Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft bei und werden alles dafür tun, dass die Kärntner Wirtschaft auch kommende Herausforderungen erfolgreich meistern kann.“

