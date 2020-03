„Sport am Sonntag“ mit Nina und Patrick Ortlieb sowie Prof. Filzmaier im Studio

Am 8. März ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 8. März 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Nina und Patrick Ortlieb live im Studio

Wenn die Kinder in die Fußstapfen erfolgreicher Eltern treten: Nina Ortlieb, die Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb, schaffte heuer den Durchbruch im Weltcup.

Live zu Gast: Sportfan Prof. Dr. Peter Filzmaier über die Faszination Sport und seine Schattenseiten

Fußball: Die große Bundesliga-Bilanz

Die Tops und Flops des Grunddurchgangs.

Formel 1: Unruhe vor dem Saison-Auftakt in Melbourne

Der Konflikt um Ferrari, drohende Absagen und technische Innovationen – Die Vorboten der neuen Formel-1-Saison.

