SPÖ Frauen Meidling überreichen Helene Potetz-Frauenpreis an Sabine Reisinger

Auszeichnung für besondere Verdienste um Frauen in Meidling geht an die geschäftsführende Obfrau und Gründerin des Kinderhospiz Netz Auszeichnung für besondere Verdienste um Frauen in Meidling geht an die geschäftsführende Obfrau und Gründerin des Kinderhospiz Netz

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des internationalen Frauentags überreichen die SPÖ Frauen Meidling mit der Vorsitzenden der SPÖ Meidling LAgb. GRin Gabriele Mörk und der Vorsitzenden der SPÖ Frauen Meidling Bezirksrätin Anna Bolovich den Helene Potetz-Frauenpreis an Einzelpersonen oder Gruppen, die sich durch besondere Verdienste um Frauen in Meidling zum Beispiel durch soziales Engagement, durch Verbesserung des Zusammenlebens oder durch andere Projekte zur Frauenförderung auszeichnen. Die diesjährige Preisträgerin, Sabine Reisinger, ist die Gründerin und gf. Obfrau des Kindeshospiz Netzes.

Sabine Reisinger hat das Kinderhospiz Netz 2005 aus persönlicher Betroffenheit gegründet und damit Geschichte geschrieben, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es kein Angebot für Eltern, deren Kinder eine begrenzte Lebenserwartung haben. "'Ihr Kind ist unheilbar krank', wenn Ärzte diesen Satz aussprechen müssen, ändert sich alles im Leben der betroffenen Familie. Mehr als 400 Kinder sterben jährlich in Österreich, oft nach langem Leiden, an einer unheilbaren Krankheit. Allein in Wien und Umgebung sind 800 Kinder lebensbedrohlich erkrankt", so Reisinger.

"Kinder, deren Lebensende absehbar ist, bedürfen einer intensiven, permanenten Pflege und Betreuung. Überforderung und Unsicherheit der Eltern sind natürliche Umstände in so einer schweren Situation. Die Familie steht vor einer psychischen, physischen, zeitlichen und finanziellen Herausforderung. Der Alltag gerät ins Wanken. Genau hier beginnt die Aufgabe des Kinderhospiz Netz", erklärt Reisinger.

Das Sichtbarmachen von Meidlinger Frauen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist der Jury bei ihrer Entscheidung für die Preisträgerinnen immer ein großes Anliegen. Die Jury setzt sich zusammen aus MeidlingerInnen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Meidling

Ruckergasse 40, 1120 Wien

+43 1 534 27 -1120

http://www.meidling.spoe.at