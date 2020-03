Aktuelle Lage zum Corona-Virus

In Österreich bisher 4.000 Testungen, 47 Erkrankte, davon zwei genesen – in Italien 3.858 Erkrankte, in Deutschland 545

Wien (OTS) - In Österreich gab es bisher 4.000 Testungen in Österreich und 47 Erkrankte, davon zwei in Tirol wieder genesen – 17 bestätigte Fälle in Wien, 15 in Niederösterreich, vier in der Steiermark, vier in Salzburg, vier in Tirol und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg.

In Italien gibt es zurzeit 3.858 Erkrankte, in Deutschland 545. Weltweit wurden bisher insgesamt 98.387 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt weltweit derzeit 3.383, die Anzahl der Genesenen beträgt 55.444.

Reisewarnung

Aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea und dem Iran hat das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten für Reisen in diese Länder eine Reisewarnung der höchsten Stufe (Sicherheitsstufe 6) verhängt. Reisenden wird empfohlen diese Länder – zumindest vorübergehend – möglichst rasch zu verlassen. Bis zur Ausreise wird angeraten größere Menschenansammlungen zu vermeiden und den Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden Folge zu leisten.

Weitere Informationen zu internationalen Reisewarnungen können unter https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ gefunden werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at