„Weanerisch g’sungen und g’redt“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) präsentieren 5 erfahrene Künstlerinnen und Künstler am Sonntag, 8. März, ab 17.00 Uhr, das Musik- und Rezitationsprogramm „Weanerisch g’sungen und g’redt“. Typisch „wienerische“ Wohlklänge sind an dem Nachmittag zu vernehmen. Um die Organisation kümmert sich die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Gottfried Falkenstein (Gesang), Andreas Hirsch (Gesang), Zsuzsanna Pongracz (Geige), Karl Macourek (Klavier) und Christine Renhardt (Lesung) wollen den Gästen mit einem musikalisch-literarischen Streifzug durch die Wienerstadt Freude bereiten. Die Zuhörerschaft wird um die Bezahlung von „Eintrittsspenden“ ersucht (pro Person 12 Euro). Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24 und E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Über den abwechslungsreichen März-Veranstaltungskalender des Museums im „Mautner Schlössl“ berichtet der freiwillig tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Sänger Gottfried Falkenstein: http://members.aon.at/falkenstein/

Sänger Andreas Hirsch: https://diewienerherzen-at.webnode.com/products/block-hans/

Geigerin Zsuzsanna Pongracz: https://diewienerherzen-at.webnode.com/products/zsuzsanna-pongracz/

Pianist Karl Macourek: www.macourek.at/

Rezitatorin und Schauspielerin Christine Renhardt: http://renhardt.bplaced.net/

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

