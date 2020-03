Die MOL Gruppe erwartet auch 2020 die besten Hochschulabsolventen in sein Growww-Programm

Budapest (OTS) -

Die Bewerbung für die Teilnahme am Programm kann bis zum 24. April 2020 auf der Website www.mol.hu/growww eingereicht werden

Die MOL Gruppe hat das Growww-Programm zur Hochbegabtenförderung für die Hochschulabsolventen entwickelt, die ihre Karriere in einem der größten Unternehmen der Region starten möchten

Seit dem Beginn im Jahr 2007 haben 2200 begabte junge Menschen aus allen Regionen der Welt im Rahmen des Programms eine Stelle im Unternehmen gefunden. 2019 lag die Mitarbeiterbindung bei 80 %

Die Bewerbungsphase hat für das preisgekrönte Growww-Programm der MOL Gruppe zur Hochbegabtenförderung gestartet, das eine einzigartige Gelegenheit für Hochschulabsolventen bietet, um ihre Karriere in einem der größten Unternehmen der Region starten zu können. MOL hat sich als Ziel gesetzt, die neue Generation von Fachleuten aus dem Sektor im Rahmen des Programms zu unterstützen: die Teilnehmer können ihre praktischen Erfahrungen in einem der komplexesten Industriezweige erwerben, und sich auf bedeutende Herausforderungen der Arbeitswelt vorbereiten.

Die MOL Gruppe bietet mehr als 130 Stellen in technischen, Geschäfts-, IT-, sozial- und naturwissenschaftlichen Bereichen. Die Bewerber müssen über eine Berufserfahrung von höchstens einem Jahr verfügen, unabhängig davon, ob sie sich für das Hauptsitz in Budapest oder für die in acht Ländern (Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien) anwesenden Tochtergesellschaften der MOL Gruppe entscheiden.

Das intensive und einheitliche Programm ermöglicht den Teilnehmern den Einblick in alle Geschäfts- und weiteren Tätigkeitsbereichen der MOL Gruppe. Neben dem Lernen am Arbeitsplatz und den Besuchen der verschiedenen Industrieanlagen von MOL können die jungen Fachleute die Kenntnisse in dem betreffenden Bereich im Rahmen eines strukturierten Bildungsprogramms erwerben, das zugleich eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet um die Führungskräfte des Unternehmens kennenzulernen und professionelle Beziehungen aufzubauen. Alle Teilnehmer werden von einem Mentor betreut, indem er professionelle Beratung und Feedback gibt, sowie die Anpassung an das dynamische und interkulturelle Arbeitsumfeld erleichtert.

„In den vergangenen 13 Jahren haben tausende talentierte junge Menschen im Rahmen des Growww-Programms bei uns eine Stelle gefunden, und die Mitarbeiterbindung erreichte mehr als 80 Prozent. Die ungebrochene Popularität des Programms ist ein weiterer Beweis dafür, dass MOL über einer der größten Anziehungskräfte in der Region verfügt. Als globales Unternehmen geben wir den jungen Menschen seit vielen Jahren die Möglichkeit, dass sie mit ihren frischen Ideen und Visionen die Zukunft des Unternehmens formen. Jetzt können sie sich sogar an einer besonders spannenden Phase beteiligen, denn wir haben zahlreiche innovative und nachhaltige Projekte eingeleitet. Es muss auch betont werden, dass Growww viel mehr ist, als ein Praktikumsprogramm: es bietet den jungen Menschen eine Vollzeitbeschäftigung, wettbewerbsfähiges Gehalt und ein komplettes lokales Leistungspaket, das z.B. eine gratis Lebens- und Unfallversicherung beinhaltet“ - erklärte Zdravka Demeter Bubalo, der HR-Leiter der MOL Gruppe.

In den vergangenen Jahrzehnten erwarb das Growww-Programm eine breite Anerkennung und wurde zum Markenzeichen des Unternehmens. Das Programm erreichte im Bereich Mitarbeiterbindung in seiner Kategorie den höchsten Anteil von 80 %, und im vergangenen Jahr war der Anteil der angestellten Frauen bei 40 %, deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Öl- und Erdgasunternehmen.

Weitere Information bezüglich des Growww-Programms 2020 finden Sie auf der Website mol.hu/growww.

Über die MOL Gruppe

Die MOL Gruppe ist ein integriertes und internationales Öl- und Erdgasunternehmen mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn. Die Unternehmensgruppe verfügt über eine mehr als 100-jährige Geschichte in der Branche, ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit knapp 26.000 Mitarbeiter. Die Aktivitäten in der Exploration und Produktion beruhen auf über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Kohlenwasserstoffe. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, im Rahmen dessen aktuell in acht Ländern produziert wird und in 13 Ländern Exploration stattfindet. Die Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Fabrikanlagen im ganzheitlichen Supply-Chain-Management in Ungarn, der Slowakei und Kroatien. Die MOL Gruppe besitzt ein Netzwerk von über 2000 Tankstellen in neun Ländern in Zentral- und Südosteuropa.

Rückfragen & Kontakt:

