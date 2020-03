Ehre, wem Ehre gebührt. Wegweisende PVÖ Bezirkskonferenz in Spittal.

Schaar, Novak: Höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie und Ehrenzeichen des Landes an Johann Truskaller verliehen, der die Geschicke an Thomas Kohlhuber übergab

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen der heutigen PVÖ Bezirkskonferenz Spittal wurde dem langjährigen Bezirkspensionistenobmann Johann Truskaller die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie, die Victor-Adler-Plakette, von BR Günther Novak und der Kärntner Lorbeer für ehrenamtliche Tätigkeit in Bronze von LR.in Sara Schaar verliehen. Sein Wirken umfasst vierzig Jahre.

"Über 1600 Stunden im Jahr ehrenamtlich im Bezirk Spittal, Land Kärnten und darüber hinaus für die ältere Generation aktiv zu sein, zeigt das Wesen von Johann Truskaller. Ständig war er bemüht um die Anliegen seiner Mitglieder!", hält Schaar fest und bedankt sich bei Truskaller.

Johann Truskaller, der seit 1980 Parteimitglied ist, bekleidete in dieser Zeit unterschiedlichste Funktionen. So war er Schriftführer und Kassier, sowie Parteiobmann und Stellvertreter im Kontrollausschuss in der Ortspartei. In der Stadtgemeinde Gmünd war Truskaller bis 2009 insgesamt 17 Jahre politisch tätig: davon 5 Jahre als Gemeinderat, 6 Jahre als Vizebürgermeister und 6 Jahre als Stadtrat. Seit 2009 ist Truskaller Ehrenringträger der Stadtgemeinde Gmünd. Truskaller war von 2005-2015 Ortsparteivorsitzender der Pensionisten und seit 2010 Bezirkspensionistenobmann, Kärntner Vizepräsident und im Bundesvorstand. Truskaller war des Weiteren auch als Landes- und Bundesseniorenbeirat, Beirat der Pensionsversicherung und GKK Beirat tätig. 2018 wurde ihm das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen.

Im Beisein von Bürgermeister Gerhard Pirih, Vizebürgermeister Andreas Unterrieder, Präsident i.R. Adi Unterrieder sowie PVÖ Landespräsidenten Karl Bodner, Bundesrat Gerhard Leitner, PVÖ Landesdirektor Arnold Marbek und Vizebürgermeisterin Heidi Penker wurden ihm die beiden Auszeichnungen überreicht.

„Sein Wirken ist auch Auftrag für uns den gemeinsamen Weg fortzusetzen!", bedankte sich Bundesrat Günther Novak bei Truskaller.

Bei der heutigen Konferenz übergab er die Geschicke in die Hände seines Nachfolgers Thomas Kohlhuber. Kohlhuber wurde auf Anhieb mit 100 Prozent zum neuen PVÖ Bezirkspensionistenobmann gewählt, wie auch der Bezirkspensionistenvorstand.

"Wir wünschen Johann Truskaller nun auch einmal Zeit für sich und seine Familie, als Ehemann, Opa und Uropa, der sich beim Fischen gut entspannen kann und Thomas Kohlhuber alles Gute und viel Kraft für die neue Aufgabe!", schließen Schaar und Novak.

(Schluss)



